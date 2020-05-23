Düğün salonu sahipleri isyan etti

SALGIN nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Düğün Salonları Derneği Başkanı Mesut Çetin, şunları söyledi: “Mağduriyetlerin listesi çok uzun. Gelin ve damatlar, kameramanlar, fotoğrafçılar, yemek dağıtanlar kısaca mağdurların sayısı bilinmiyor. Sektör büyük. Dışarıya karşı sesimizi duyuramadık. Organize olamamamızın acısını yıllarca çektik. Düğün salonları olarak bir atılım gerçekleştirdik. Mağduriyetimizi gerekli olan makamlara, siyasetçilere ulaştırmak bundan sonra alınacak kararlarda da etkili olmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz.”

Öte yandan Almanya’da normalleşme adımları kapsamında birçok iş yeri kademeli olarak açılmaya başlarken, düğün salonlarının ise 31 Ağustos tarihine kadar kapalı kalması planlanıyor.