Düğün Salonları için bekleyiş sürüyor

BERLİN Eyalet Senatosu, korona salgınında 7 günlük bulaşma riskinin 100’ün altında seyretmesi ile birlikte, 21 Mayıs tarihinden itibaren gastronomi sektöründe teraslarda hizmet vermeye başlanabileceği yönünde gevşeme kararını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Ekim 2020 tarihinden bu yanan sadece paket servis ile hizmet verebilen restoranların, teras bölümlerinin yeniden açılması kararı, “Düğün salonları için de geçerli olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. ‘DURUMU ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ’

Nostalji Düğün Salonu İşletmecisi Hıdır Güneşer, restoranların açılma kararıyla birlikte vatandaşlardan gelen yoğun talepler olduğunu belirti. Güneşer, “Senatonun almış olduğu bu kararın, düğün salonlarını kapsamadığını insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz ancak sosyal medya ve internet üzerinden yapılan bazı gerçek dışı haber ve yorumlar sanki salonlar da açılacakmış gibi bir algıya neden oldu. Adeta Korona info hattı gibi olduk, telefonlarımız susmuyor. Vatandaşlar ısrarla salonlar açılmış diyerek düğün tarihi almaya çalışıyor. Durumu anlatmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle diğer salon sahibi arkadaşlarımızla görüşerek, henüz böyle bir kararın alınmadığını bilgisini kamuoyuna duyurmak istedik” diye konuştu.

‘25 BİN EURO CEZASI VAR’

Salonların sadece dernek ya da siyasi parti gibi kuruluşların toplantıları için, sınırlı sayıda katılımcı ve test şartıyla açık olduğuna da dikkat çeken Güneşer, “Ancak bu durum düğünleri kapsamıyor. Çünkü toplantılara yerinde oturmak kaydıyla katılım mümkün. Ancak işletmeler olarak bu kuralı düğünlerde uygulamak çok zor. Yasal olmayan yollara başvurmaksa bedeli ağır cezalara yol açar. Şu anda gizli bir düğün yapılması halinde salona 25 bin euro, katılımcılara da 250 euro üzerinden cezai uygulama var. Aileleri ve evlenmek isteyen çiftleri de anlıyoruz. Ancak kurallara uymak ve beklemek zorundayız. Haziran ayında yeni kararların açıklanmasını umuyoruz. Bu arada üçüncü dönem ekonomik yardım paketinin de sadece bir kısmını aldık. Ciddi manada kriz içindeyiz” dedi. ‘HER ALANDA CİDDİ YOĞUNLUK VAR’

Düğün sektörünün sorunlarını yakından takip eden ve salon sahipleriyle toplantı yaparak çözüm arayışları içinde olan Sol Parti Berlin Eyalet Meclis milletvekili Hakan Taş ise, Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan yetkililerle önceki gün bir görüşme yaptığını açıkladı. Hakan Taş “Pandemi nedeniyle her alanda ciddi yoğunluk var. Bakanlıkla yaptığım görüşmede, farklı sektörden işletmeler de karşılaşılan evrakta sahtecilik olaylarının yaşanmasından dolayı, çok titiz çalışmak zorunda kaldıklarını açıkladılar. Tüm evraklar tekrar, tekrar kontrolden geçiyor. O nedenle sadece düğün salonları açısından değil, başka işletmelerin de zamanında bu yardımları alamamasına neden oldu. Bakanlık temsilcisi çalışmaları yoğun olarak sürdürdüğünü açıkladı. Haziran ayı başında ekonomik yardım paketlerinin son kısmının da ödeneceğini düşünüyorum” dedi.

‘KONUNUN TAKİPÇİSİYİM’

Bu arada İngiliz varyantı korona hastalığına yakalandığını ve durumunun kötüleşmesi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi gördüğünü de ifade eden Hakan Taş, “Yaklaşık 3 haftayı aşkın süredir oldukça zor günler geçirdim. Çok iyi uygulanan tedavi ile yeniden ayağa kalktım. O nedenle bir süredir gündemden uzak kaldım. Ancak konunun takipçisiyim, önümüzde ki hafta yeniden bakanlıkla görüşerek son gelişmeleri bildireceğim” dedi.