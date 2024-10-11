‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’ Londra’da

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‘Women Who Blow on Knots’ adıyla İngilizce olarak sahnelenecek olan oyunun romandan uyarlamasını Arcola Tiyatrosu’nun kurucularından biri olan Leyla Nazlı yaparken, yönetmenliğini ise İngiltere’de ilk yönetmenlik deneyimini yaşayacak olan Lerzan Pamir üstleniyor. Livia Arditti, Antonia Salib, Gamze Şanlı, Mercedes Assad, Öncel Camcı ve Sara Diab’ın sahne alacağı oyunun kostüm tasarımını Neil Irish, ışık tasarımını Richard Williamson, ses tasarımcılığını ise Oğuz Kaplangı üstlenirken, yardımcı yönetmen koltuğunda Balim Kar oturuyor. Arap Baharı’nın arka planına karşı geçen ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’, dört olağanüstü kadının Tunus’tan Suriye’ye, Lübnan’a uzanan bir yolculukta, hayatlarının seyrini değiştiren maceralı bir yolculuğa atılırken yaşadıkları hikâyeyi anlatıyor.

20 DİLE ÇEVRİLEN ESEREce Temelkuran’ın ‘Düğümlere Üfleyen Kadınlar’ eseri İngiliz PEN Ödülü ve Edinburgh Uluslararası Kitap Festivali ödüllerine layık görülmüştü. Yirmi dile çevrilen kitap Türkiye’de 300 binden fazla kopya sattı. Temelkuran, romanının tiyatroya uyarlanması konusunda şunları söylüyor: “Hayatımın en zor zamanlarında hayatta kalmak için yazdığım bir roman. Şimdi sahnede iyileştirmek ve ilham vermek için yeniden hayat bulacağı için çok heyecanlıyım. Bu hikâyeyi, Tunus’ta on iki yıl önce, küçük bir bahçede, her şeyimi kaybettiğimde yazmıştım. Yarattığım karakterler ve inşa ettiğim dünya, tüm engellere rağmen devam etmem için bana güç veriyordu. Bu hikâyenin 22 dilde okuyuculara ilham vereceğini ve sonunda Londra’da güzel bir oyuna dönüşeceğini asla hayal etmemiştim. Yaşam çok nadir olarak dünyaya ve insanlara olan inancınız için size sihir sunar ve sanırım bu, bu nadir anlardan biri.”