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‘Düdük çaldığında her şeyi unutuyoruz’

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#Onur Cinel#Schalke#Almanya
‘Düdük çaldığında her şeyi unutuyoruz’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:20

Daha önce Schalke’de oynayan ve çeyrek finalde Türkiye’nin rakibi Avusturya’nın yardımcı teknik direktörü olarak görev yapan Onur Cinel, karşılaşma öncesi bir Alman gazetesinin kendisiyle yaptığı söyleşide maça ailesinin de geleceğini ve kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

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ONUR Cinel, Almanya’da başta Schalke olmak üzere çeşitli takımlarda yardımcı antrenör olarak çalıştıktan sonra Avusturya’ya geçti. Bugün Avrupa Şampiyonası’nda yardımcı antrenörlüğünü yaptığı Avusturya, memleketi Türkiye ile karşılaşıyor. Ailesi Trabzonlu olan Onur Cinel için Avusturya ve Türkiye arasında Leipzig’de oynanacak olan maç çok özel bir anlam taşıyor. 40 yıldan fazla bir süre önce Almanya’ya gelen Trabzonlu bir ailenin oğlu olan 39 yaşındaki Cinel, karşılaşmayı ailesinin de izleyeceğini ve bu durumun bu karşılaşmayı daha özel kıldığını söyledi. RevierSport muhabirinin, “Salı günü göğsünüzde iki kalp mi atacak” sorusuna Cinel, “Tabii ki bu çok özel bir durum. Almanya ile oynadığımız hazırlık maçında da benim için öyleydi. Ancak, rakip olarak sahaya indiğinizde başlama düdüğü çaldığında her şeyi unutup maça odaklanıyorsunuz” diye cevap verdi.

‘Düdük çaldığında her şeyi unutuyoruz’
‘ÖNEMLİ OLAN TAKIM RUHU’
Çok uyumlu bir ekiple çalıştığını söyleyen Cinel “Ralf Rangnick’in harika bir şekilde yönettiği muhteşem bir antrenör ekibimiz var. Burada önemli olan takım ruhu. Aramızda doğal olarak sorumluluklar dağıtılmış durumda, ancak her şeyi birlikte tartışıyor ve çözümler üretiyoruz. Sonunda elbette baş antrenör olarak kararları Ralf veriyor” dedi. Turnuvada seyirci desteğini, stadyumdaki atmosferi, şahsen deneyimleyebildiği için kendini şanslı hissettiğini söyleyen Onur Cinel, “Turnuvanın favorileri kim” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Gruplardan sonra İspanya ve Almanya benim favorilerim olarak öne çıktı. Bu yüzden çok heyecanlı bir çeyrek final düellosu olacak.”

 

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#Onur Cinel#Schalke#Almanya

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