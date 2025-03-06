Dudu Pektunç’un tezi İngiliz literatüründe!

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KKTC Kültür Dairesi, Kıbrıslı Türk müzisyen Dudu Pektunç’un Kıbrıs Türk halk danslarının ilk kez İngiliz literatürüne girmesini sağlayan tezini kitaplaştırıyor. “Kıbrıs Türk Halk Dansları ve Müziği” başlıklı teziyle Department of Music Royal Holloway University of London’daki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladığı belirtilen Dudu Pektunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2018 yılında Şirin Zaimağaoğlu’nun hazırladığı “Şiirlerle Büyüsün Çocuklar” programında televizyona çıkarak müzik performansı sergilediğini ve Zaimağaoğlu’nun yönlendirmesiyle müzik eğitimi almaya karar verdiğini vurgulayan Dudu Pektunç, bu bilgiye özgeçmişinde de yer verdiğini belirterek Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

