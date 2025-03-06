Dudu Pektunç’un tezi İngiliz literatüründe!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 09:25
Londra’da tezini tamamlayan müzisyen Dudu Pektunç’un, Kıbrıs Türk halk danslarının İngiliz literatürüne ilk kez girmesini sağlayan tezi kitaplaştırılıyor.
KKTC Kültür Dairesi, Kıbrıslı Türk müzisyen Dudu Pektunç’un Kıbrıs Türk halk danslarının ilk kez İngiliz literatürüne girmesini sağlayan tezini kitaplaştırıyor. “Kıbrıs Türk Halk Dansları ve Müziği” başlıklı teziyle Department of Music Royal Holloway University of London’daki yüksek lisans eğitimini üstün başarıyla tamamladığı belirtilen Dudu Pektunç, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nu ziyaret etti. Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2018 yılında Şirin Zaimağaoğlu’nun hazırladığı “Şiirlerle Büyüsün Çocuklar” programında televizyona çıkarak müzik performansı sergilediğini ve Zaimağaoğlu’nun yönlendirmesiyle müzik eğitimi almaya karar verdiğini vurgulayan Dudu Pektunç, bu bilgiye özgeçmişinde de yer verdiğini belirterek Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.ÖĞRETİM ÜYELERİNİ İKNA ETTİ
Ziyarette Zaimağaoğlu’na tezini sunan Pektunç, tezi hakkında bilgi vererek, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs Türk halk danslarının kökeninin Yunanistan’a dayandığını iddia ettiğini ancak Kıbrıs Türk halk danslarının kökeninin Osmanlı dönemine Konya Karaman’a dayandığını tezinde kanıtlarıyla ortaya koyduğunu bildirdi. Tezini hazırlarken üniversitedeki danışmanının kendisini Kıbrıs halk dansları başlıklı geniş bir tez
hazırlamaya yönlendirdiğine dikkat çeken Pektunç, kendisinin özellikle Kıbrıs Türk halk dansları üzerine çalışmak istediği konusunda ısrarcı olarak öğretim üyelerini ikna ettiğini ve tezini kanıtlarıyla savunarak üstün başarıyla mezun olmaya hak kazandığını belirtti. Pektunç, İngiliz literatüründe Kıbrıs Türk halk dansları başlığının bulunmadığını, konunun Kıbrıs halk dansları başlığı altında Güney Kıbrıs’ın tezleri doğrultusunda işlendiğini ve ilk kez kendi tezi sayesinde Kıbrıs Türk halk danslarının İngiliz literatürüne girdiğini söyledi.