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Dubai çikolatasında ‘zehirli küf’ tehlikesi

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#ALMANYA#DUABİ ÇİKOLATASI#AVRUPADAN HABERLER
Dubai çikolatasında ‘zehirli küf’ tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 10:58

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde yapılan bir araştırma, özellikle ‘Dubai çikolatası’ olarak bilinen ürünlerde ciddi gıda güvenliği sorunları olduğunu ortaya koydu. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Almanya’dan toplanan 103 çikolata örneği üzerinde yapılan incelemeler, ithal ürünlerin neredeyse tamamında sağlık riski taşıyan maddelere rastlandığını gösterdi.

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Yapılan testlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan NRW Eyaleti Doğa, Çevre ve Tüketici Koruma Dairesi Sözcüsü Wilhelm Deitermann, “İthal ürünlerin yüzde 96’sında, Alman menşeili ürünlerin ise yüzde 38’inde çeşitli ihlaller tespit edildi” dedi. Özellikle Dubai çikolatalarında yapılan testlerde, mikotoksin adı verilen küf zehirlerine rastlandı. İthal ürünlerin yüzde 13’ünde bu zehirli madde bulunurken, Alman ürünlerinde mikotoksin tespit edilmedi. Mikotoksinler, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabiliyor. Karaciğer ve böbrek hasarları, deri ve mukoza tahrişleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunlara neden olabilen bu maddeler, özellikle çocuklar ve bağışıklığı düşük bireyler için büyük risk oluşturuyor.

TÜKETİCİLER UYARILDI
Araştırmada, çikolataların yalnızca küf zehri içermekle kalmadığı, başka ciddi sorunlar da taşıdığı ortaya çıktı. Buna göre;
* İncelenen 21 örnekten 16’sında yasaklı renklendiriciler tespit edildi. Bu maddelerin kullanımı, Avrupa Birliği gıda standartlarına aykırı.
* 15 örnekten 5’inde alerjen maddeler bulundu, ancak bu maddeler etiketlerde belirtilmedi.
* İncelenen 3 sütlü çikolata örneğinde süt yağı tespit edilemedi. Bu durum, ürünlerin içeriklerinin yanıltıcı olduğunu gösteriyor.
* Örneklerin yüzde 4.8’inde gıda zehirlenmelerine ve enfeksiyonlara yol açabilen yüksek miktarda ‘Enterobacteriaceae’ bakterisi bulundu.
Almanya’daki gıda denetim kuruluşları, özellikle Dubai çikolatası olarak satılan ürünleri alırken dikkatli olunması konusunda uyardı. Tüketicilerin, ürünlerin menşei, içeriği ve etiket bilgilerini dikkatlice incelemesi, şüpheli durumlarda yetkililere başvurması tavsiye ediliyor.

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#ALMANYA#DUABİ ÇİKOLATASI#AVRUPADAN HABERLER

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