Dubai çikolatası skandalı

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BADEN-Württemberg Tüketici Bakanı Peter Hauk (CDU), yapılan ilk testlerde Dubai çikolatası olarak adlandırılan ürünlerin tamamında yabancı yağ, boya maddeleri ve alerjiye sebep olan maddeler tespit edildiğini belirtti. Sekiz farklı örneğin incelendiği araştırmada hiçbir ürünün temiz olmadığı ortaya çıktı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen beş örnekte, gerçek çikolata yerine yabancı yağ içeriği görüldü. Türkiye’den gelen üç örnekte ise alerjen içeren susam maddesine rastlandı. Susam, alerjisi olanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk taşıyor. Tespit edilen en önemli sorunlardan biri de ürünlerin, kullanılan yapay boya maddeleriyle daha kaliteli görünecek şekilde sunulması. Hauk, “Bir üründe Dubai çikolatası ibaresi varsa, bunun gerçekten yüksek kaliteli, orijinal çikolatayı temsil etmesi gerekir” dedi.

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SATIŞLARI DURDURULDU

Araştırmalar sadece çikolata ile sınırlı kalmadı. Büyük çaplı marketlerden alınan Antep fıstığı dolgulu bir örnek de incelendi. Bu örnekte ‘aflatoksin’ denilen yüksek miktarda küf toksini bulunduğu açıklandı. Aflatoksin, karaciğere ciddi zarar veren toksik bir madde olarak biliniyor. Söz konusu ürünlerin satışları, test sonuçları netleşene kadar durduruldu. Ancak şimdiye kadar test edilen diğer Antep fıstığı kreması örneklerinde herhangi bir sorun tespit edilmediği bildirildi. Yaşanan bu skandalın ardından Baden-Württemberg, ithal Dubai çikolataları ve diğer tatlı ürünler için eyalet genelinde özel bir denetim programı başlattı. Amaç hem Avrupa Birliği’nden hem de üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin detaylı şekilde incelenmesi.