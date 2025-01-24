Dubai Çikolatası krizi Almanya’yı karıştırdı

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 11:47
Almanya’da ‘Dubai Çikolatası’ adı altında satılan ürünlerin gerçek bir Dubai bağlantısının bulunmadığı tartışma yarattı. Aldi Süd ve Lidl marketlerinde satılan çikolataların Dubai’de üretilmediğini iddia eden Andreas Wilmers adlı ithalatçı, bu konuda iki ayrı dava açtı ve ürünlerin satışını engellemek için mahkemeye başvurdu.
WILMERS, ‘Dubai Çikolatası’ ifadesinin tüketicilerde ürünün Dubai’de üretildiği algısını yarattığını, ancak bu ürünlerin başka yerlerde üretildiğini belirtti. Almanya’da yasal düzenlemeler, bu tür ifadelerin tüketiciyi yanıltmamasını öngörüyor. Ocak ayında Köln Bölge Mahkemesi, Aldi Süd’e karşı açılan davayı değerlendirdi. Mahkeme satılan ürünlerdeki ‘Dubai Çikolatası’ ibaresinin yalnızca ürün Dubai’de üretildiyse veya coğrafi bir bağlantısı varsa kullanılabileceğine hükmetti. Mahkeme, Aldi Süd’ün ‘Alyan Dubai Handmade Chocolate’ adlı ürününün, üzerinde ‘Dubai’nin Lezzeti’ (Taste of Dubai) yazmasına rağmen aslında Türkiye’de üretildiğini ve bunun yanıltıcı olduğunu belirtti ve Aldi Süd’de satışını yasakladı.TÜKETİCİDE YANLIŞ ALGI YARATMIYOR
Bununla birlikte, Frankfurt Bölge Mahkemesi aynı konuda farklı bir karar aldı. Mahkeme, Lidl’in ‘Dubai Çikolatası’ adlı ürününün tüketicileri yanıltmadığını savundu. Mahkeme, Lidl ürününün ambalajında yalnızca Almanca yazıların bulunduğunu kararında gönderme yaptı ve Dubai’de üretildiğine dair belirgin bir ibarenin olmamasını gerekçe göstererek, tüketicide yanlış bir algı yaratılmadığını hükme bağladı. Bu nedenle, Lidl çikolatalarının satışına devam edilmesi kararlaştırıldı. Aldi Süd, Köln Mahkemesi’nin kararına itiraz edeceğini duyururken, Andreas Wilmers
ise Frankfurt’taki kararı temyize götürmeyi planlıyor. Sürecin, yüksek mahkemelere kadar taşınabileceği belirtildi. Hatta, davaların en üst merci olan Federal Mahkeme’ye (BGH) kadar gidebileceği ifade edildi.