Dubai Çikolatası krizi Almanya’yı karıştırdı

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WILMERS, ‘Dubai Çikolatası’ ifadesinin tüketicilerde ürünün Dubai’de üretildiği algısını yarattığını, ancak bu ürünlerin başka yerlerde üretildiğini belirtti. Almanya’da yasal düzenlemeler, bu tür ifadelerin tüketiciyi yanıltmamasını öngörüyor. Ocak ayında Köln Bölge Mahkemesi, Aldi Süd’e karşı açılan davayı değerlendirdi. Mahkeme satılan ürünlerdeki ‘Dubai Çikolatası’ ibaresinin yalnızca ürün Dubai’de üretildiyse veya coğrafi bir bağlantısı varsa kullanılabileceğine hükmetti. Mahkeme, Aldi Süd’ün ‘Alyan Dubai Handmade Chocolate’ adlı ürününün, üzerinde ‘Dubai’nin Lezzeti’ (Taste of Dubai) yazmasına rağmen aslında Türkiye’de üretildiğini ve bunun yanıltıcı olduğunu belirtti ve Aldi Süd’de satışını yasakladı.

