Duayen gazeteci Faruk Zabcı vefat etti

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ZABCI’nın vefatıyla ilgili Açık gazeteden Faruk Eskioğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin Londra temsilciliği yapan dünyadaki pek çok çatışma alanlarından gazetesine haber geçen Faruk Zabcı bu sabah Londra’da kaldığı bakımevinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Zabcı vefat etti. Bir oğlu olan Zabcı’nın cenazesinin İstanbul’a götürülerek defnedileceği öğrenildi.”



ZABCI EFSANESİ

77 yaşında hayata gözlerini yuman Zabcı aslen Malatyalı’ydı ancak 1947 yılında İstanbul’da doğdu. 1968 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olan Zabcı aynı yıl Milliyet gazetesinde Avrupa’da otostop anılarını yazarak meslek hayatına başladı. Galatasaray’ın 100. yılında otostopla Londra’ya geldi. Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin Londra temsilciliğini yürüten Zabcı, birçok unutulmaz olayı bizzat yaşayarak haberleştirdi. Ölümüne gazetecilik parolasıyla mesleğini yürüten Zabcı, Irak- Amerikan işgali sırasında Süleymaniye’de Türk askerine çuval geçirilmesi operasyonuna tanıklık etti. Usame bin Ladin’in öldürüldüğü yerde yine görev başındaydı. Çakal Carlos yattığı cezaevinden Zabcı’yı “Ben Komutan” diyerek arardı. Somali’ye giderken Mogadisu’da korsanlar tarafından kaçırıldı. Sürekli sarı basın kartı sahibi Ömer Faruk Zabcı, yaklaşık 1 yıldır Acton bölgesindeki yaşlılar evinde yaşıyordu.