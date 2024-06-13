‘Dualı Gömlekler’ ikinci kez Köln’de

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DİTİB’in kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü münasebetiyle MoscheeForm’un organize ettiği serginin açılışına, Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hilal Uzer, Eğitim Ataşesi Muhterem Dilbirliği, DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri Eyüp Kalyon, Adem Onur’un yanı sıra sanatsever katıldı. Yurt dışında Almanya başta olmak üzere Japonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, İtalya, Fransa ve Türkiye’de de 10’un üzerinde ‘Dualı Gömlekler’ sergisi açan hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu ve tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, ikinci kez Köln DİTİB Merkez Camii’nde sanatseverlerle buluşmanın sevincini yaşadıklarını belirttiler. İlk gününde, kare ve yıldız gibi geometrik şekillerin yanı sıra Kadem-i Saadet, Süleyman mührü, Zülfikar ve lale gibi anlamlı motiflerin yer aldığı eserler, sanatseverler tarafından çok beğenildi. Sergi, 23 Haziran’a kadar açık kalacak.

KORUNMAK İÇİN GİYERLERDİVanlıoğlu, “Osmanlı sultanlarının zırhlarının içine giydikleri ve üzerinde dualar yazılı ve bezemeler olan gömleklerin replikalarıyla tarihi bir aktarım yapmak istedik” dedi. Osmanlı sultanlarının dualı gömlekleri üç-dört yılda dokunarak, ayet, hadis ve sembollerle süslendiğini ifade eden hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu ise şunları söyledi: “Bu gömleklerin sırları hâlâ çözülememiştir. Uzmanlar, üzerlerindeki şifrelerin Osmanlı tarihine ışık tutabileceğine inanıyor. Sultanlar, korunmak ve şifa bulmak gayesiyle giyerdi. Gömleklerin üzerindeki ayet ve dualar, giyen kişiye moral ve motivasyon sağlardı. Gömlekler, sadece padişahlar için değil, çocuklar ve özel şahıslar için de yapılırdı. Kumaşlar genellikle Denizli’den getirilir ve Celi, Sülüs ve Küfi yazı çeşitleriyle işlenirdi. Topkapı Sarayı’nda sergilenen bu gömlekler, farklı kültür ve dinlerde de benzer şekillerde bulunur. Orijinaline sadık kalarak dua niyetiyle ayet, hadis ve dualar seçerek bir sergi koleksiyonunu oluşturduk.”