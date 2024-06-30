DTİK’ten Stuttgart buluşması

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DTİK Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünya Türk İş Konseyi (DTİK), Türkiye kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getiren bir platformdur. Ayrıca Almanya’daki Türk dernekleriyle de iş birliği yapmaktadır. Türkiye ve Almanya çok güçlü ticaret ilişkilerine sahip. Aynı zamanda Almanya, Türkiye’nin AB içindeki en önemli ticaret ortağıdır. Türk-Alman ekonomik ilişkileri son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrediyor. Türkiye, son 20 yılda 260 milyar Dolar uluslararası doğrudan yatırım aldı. Bunun içinde Almanya’nın payı 25 milyar Dolar. Almanya’da yaklaşık 100 binin üzerinde Türk girişimci yılda 80 milyar Euro ciro yapıyor. 500 bin kişiyi istihdam ediyorlar. Turizm konusunda ise Almanya en güçlü pazarımız. Almanya’daki gurbetçiler de dahil 10 milyon turist Türkiye’ye gidiyor. DEİK-DTİK iş birliğiyle konferanslar yapacağız. KOBİ’lerin dijitalleşmesi, yeşil dönüşüm, vize konusu ve Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için çalışacağız.”

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‘EN ÖNEMLİ KONU EĞİTİM’

“İş dünyasında inovasyon ve teknoloji çok önemli. Almanya, teknolojik ve endüstriyel başarılarıyla dünya çapında lider bir ülke. Bu alanlarda yenilikçi ve rekabetçi olmak için beraber çalışmalıyız. Ayrıca Almanya’daki Türk iş dünyasının çıkarlarını savunmak ve ticari engelleri kaldırmak için de çalışacağız. Bunun için iki ülke bürokratları ve yerel yöneticileri ile güçlü iş birlikleri yapacağız. İlgileneceğimiz en önemli konulardan biri de göçmen öğrencilerin iyi eğitim alması ve iyi kariyer yapmalarına yardımcı olmak.”

DTİK Stuttgart Şehir Temsilcisi Hakan Balcılar da “DTİK’in kapısı, Almanya’da yaşayan bizler ve dostlarımız için kısaca herkes için açıktır. Hukukta olduğu gibi, DTİK her kişilere ve işletmelere eşit uzaklıktadır, yakınlıkta değildir” dedi.