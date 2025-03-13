DTİK üyeleri Brüksel’de buluştu

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DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray, Brüksel’deki faaliyetler ve planlamalar hakkında temsilcileri bilgilendirdi. Ardından, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ve AB ilişkileri üzerine bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının devamında, DTİK temsilcileri BECI Uluslararası İlişkiler Direktörü Jean Philippe Mergen ile bir araya gelerek DTİK’in Avrupa’daki faaliyetlerini aktardı. Ziyaretler kapsamında Brüksel Parlamentosu’nda milletvekilleriyle de görüşmeler yapılarak Türk diasporasının Avrupa’daki yeri, sorunları ve gelecekteki beklentileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda, Büyükelçi Kaymakcı’nın davetiyle rezidansta düzenlenen iftar yemeğinde diaspora temsilcileri bir araya geldi.

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