DTİK Hollanda iş dünyası Venlo’da buluştu

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DTİK/DEİK Limburg Temsilcisi Murat Ateşalp tarafından organize edilen buluşmaya T.C Rotterdam Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Veysel Parlak, DTİK/DEİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, DTİK/DEİK Hollanda Başkanı ve Edelstaal Group International CEO’su Ertan Torunoğulları, DTİK -DEİK Hollanda Yönetim Kurulu üyeleri ve sektörden 60’a yakın Türk profesyonel katılım gösterdi. DTİK/DEİK Hollanda Başkanı ve Edelstaal Group International CEO’su Ertan Torunoğulları tarafından sunulan, Venlo Van Der Valk Otel’de gerçekleşen programda, DTİK/DEİK Limburg Temsilcisi Murat Ateşalp ev sahibi olarak söz aldı, projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

‘ÜZERİNDE DURMAMIZ GEREKEN MESELE BİRLİK, BERABERLİK’Ateşalp, “Saygıdeğer misafirlerimiz, iş insanlarımız, bu anlamlı programımıza katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aslen Yozgatlıyım, 1971 yılında ailemle Roermond şehrine geldik. Motora ilgimden dolayı, motor ve araba tamiri üzerine uzun yıllar çalıştım. Yaklaşık 34 yıldır araba galerisi üzerine ticari faaliyetlerimi sürdürüyorum. 2004 yılında, Limburg’un en büyük Volkswagen Audi araba galerisini kurdum. 2011’den itibaren şahıs araba satışını bırakıp, (büyük şirketlerle çalışmaya başladığımız için) toptan satışa başladım. Halihazırda Polonya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, İtalya, Yunanistan, Afrika ve Dubai’ye kadar araba satışı yapıyoruz. Son yıllarda gayrimenkul sektörüne de adım attık. Bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi, siz değerli insanlarımızı DTİK/DEİK ile tanıştırmaktı. Bizim üzerinde durmamız gereken mesele, birlik ve beraberliktir. DTİK/DEİK Limburg temsilcisi olarak sizlerle bundan sonra da sıkça bir araya gelmek istiyorum” dedi.‘AVRUPA’DAKİ TOPLUMUMUZU KENDİ AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM’DTİK/DEİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, “DEİK, Türkiye ihracatının, ekonomisinin yüzde 80’ini taşıyan bir kurumdur. Türkiye’deki ticaretle ilgili bütün STK’lar, (Ticaret Odaları, Müsiad, Tüsiad , TOBB vs.) hepsi DEİK’e bağlı kuruluşlardır ve DEİK kurucu üyeleridir. Benim DEİK ile tanışmam 1992 yıllarına dayanır. Bu toplum bizi seçtiyse, bizim de bu topluma bir şeyler vermemiz gerekirdi. Avrupa’nın genelinde raporlar hazırladık. Toplumumuzun beklentileri, eksikleri ne(ler), bunlar üzerine çok mesai sarf ettik. DTİK Avrupa Komitesi olarak Avrupa’daki bütün ülkelere ziyaretler gerçekleştirdik, oradaki iş insanlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. Oradaki insanlarımızla bir araya geldiğimizde o muhabbeti, samimiyeti bugün burada sizlerle de görüyorum, bu beni çok mutlu etti. Avrupa’daki toplumumuzu, kendi ailem gibi görüyorum. Hazırladığımız yaklaşık 16 farklı konu (Denklik, boşanmanın kabul edilmesi, askerlik, Türkiye’de araçların kalma süresi, telefon kaydı, vize konusu, sıla yolundaki sorunlar vs.) ile ilgili raporlarıhem Avrupa’daki bürokratlara hem de Türkiye’deki ilgili bakanlara sunduk. O günkü Türkiye hükümetimiz bu teklif/raporlarımızın birçoğunu kabul edildi.BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİNDE TOPLANTILAR YAPTIK29 Avrupa ülkesinin, seçilen ülke başkanlarının tamamının onayını alarak tekrar DTİK/DEİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmiş olmam benim için bir onur, gurur vesilesi oldu. Şahsıma duyulan güven beni çok mutlu etti. Diğer 28 ülkeye rağmen, Hollanda’dan bizim başkan seçilmemiz, Hollanda’daki bizlerin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız ve birbirimize destek olmamızın bir sonucudur. Bu manada sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sene önce DEİK olarak, hem Hollanda’da hem Avrupa’daki arkadaşlarla bu görevi aldık. 1 sene içerisinde ülke çalışmalarımızı bitirdik. Avrupa ülkelerindeki yönetim kurullarını belirledik. Bu yetmedi, bu ülkelerdeki şehir temsilcilerimizi de belirledik. Bakanlarımızın katılımıyla birçok Avrupa ülkesinde toplantılar yaptık. Birçok iş insanımızın ortak iş yapmalarına sebep olduk. Bugün burada Hollanda’nın Limburg bölgesi temsilciliğimizin ev sahipliğinde, Hollanda yönetimi olarak burada toplantı yapıyoruz. Gelecek aylarda başka kentlerde de benzer toplantılar organize edeceğiz. Almanya olsun veya diğer ülkelerde olsun, sistem aynı şekilde işliyor. Bütün bu bölge ve şehir temsilcilerimiz, vatandaşlarımızın dilek, temenni, beklenti ve şikâyetlerini tespitedip, rapor halinde bize sunacaklar. Bu raporlar hem yaşadığımız ülke hemde Türkiye’yi ilgilendiriyorsa, ona göre adım atmalıyız, onun için mücadele etmeliyiz. Üretmiş olduğunuz bir ürünün tanıtımını yapmak mı istiyorsunuz, o zaman adres belli; DTİK. Bu doğrultuda DTİK size bir kod veriyor o kod üzerine kayıt yapıyorsunuz ve o ürünü bütün DTİK üyeleri görüyor. Oradan kim bilir sizinle ortak çalışmak isteyenler olabilir. Bu yüzden DTİK çok önemli” dedi.‘SİZLER TÜRKİYE’NİN BURADAKİ GÜCÜSÜNÜZ’Rotterdam Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Veysel Parlak “Bizi aranıza davet ettiğiniz için son derece mutluyum ve müteşekkirim. Sizlerle bir araya gelmek gerçekten bizlerin moralini yükseltiyor. Ben yaklaşık 3 yıldır Hollanda’da görev yapıyorum, kısmet olursa 1.5 yıl daha görev yapacağım. Sonra Ankara’ya döneceğiz. Aranızda bulunduğum süre içerisinde gerçekten çok güzel ilişkilerimiz oldu. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve yatırım ilişkileri son derece kuvvetli. Hollanda, Türkiye’nin ilk 10 ticaret yaptığı ülkeler arasında. Hollanda, Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye ile yatırım yapan birinci sıradaki yabancı ülke. Bu ivme bu şekilde devam ediyor. Halihazırda da ticari ilişkilerimiz karşılıklı olaraktan çok iyi bir seviyede seyrediyor. Bakanlığımız, ticari diplomasi konusuna son derece önem veriyor ve bu durum bizim olmazsa olmazımız! Bazen siyasi arenada sıkışıklıkları, ticari diplomasimiz, yani iş insanlarımız, yani sizler vasıtasıyla çözebiliyoruz. Sizler, Türkiye’nin buradaki gücüsünüz. Avrupa’da ülke pazarına giriş konusunda zorlanmadığımız, avantajlı olduğumuz ülkeler, vatandaşlarımızın çokca bulunduğu ve iş aleminde faaliyette bulunduğu ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerdir. Çünkü bu ülkelerde ticari faaliyette bulunan iş insanlarımız, o ülkenin kılcal damarlarına hakimler. Örneğin Türkiye’den bir iş insanımız, Hollanda’da iş yapmak için bize müracaatta bulunduklarında, Hollanda’da iş yapan vatandaşlarımızı örnek gösteriyor ve onları referans gösteriyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bizim en büyük avantajımız, dağ gibi bağımsız bir devletimizin olmasıdır. Bu Allah’ın bize verdiği büyük bir lutuftur. Bunun kıymetinin kesinlikle bilinmesi lazım. Bakanlığımız aracılıyla ihracatçılarımıza sunulan devlet destekleri var, bu konuda ataşeliğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi. DTİK/DEİK tanıtım filmi izlendiği programda, katılan girişimcilerden 43 iş insanı, DTİK/DEİK üyelik formlarını doldurarak, DTİK/ DEİK Hollanda ailesine katıldılar. Program sonunda iş insanları resepsiyonda bir araya gelerek, birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkânı buldular.