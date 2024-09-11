DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu KKTC’de bir araya geldi

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TOPLANTIDA, temsilciler bulundukları ülkelerde gerçekleştirdikleri geçmiş dönem çalışmalarını paylaşırken, geleceğe yönelik planlar da masaya yatırıldı. Türk diasporasının güçlendirilmesi ve bu süreçte atılacak adımların kalıcı izler bırakmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, DTİK projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunularak, projelerin geliştirilmesi üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kurul üyeleri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’nin uluslararası alandaki tanınırlığının artırılması için tarihsel bilincin güçlü tutulmasının gerekliliğine dikkati çekti. Ertuğruloğlu, Türk iş insanlarının ticaretteki varlıklarının bu süreçteki önemine de vurgu yaptı.



Toplantının bir diğer önemli durağı ise yeni atanan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile gerçekleştirilen çalışma yemeği oldu. Yemekte, Avrupa’da Türk iş insanları olarak KKTC için yapılabilecek faaliyetler ele alındı. Büyükelçi Serim, KKTC’nin ekonomik ve ticari anlamda gelişmesi ve dünyaya açılabilmesi için DTİK gibi sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkati çekti. DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu’nun KKTC ziyareti, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası alanda iş birliğinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.