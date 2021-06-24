DTİ’den Dijital Sınıf Buluşması Projesi!

DİJİTAL Sınıf Buluşması Projesi, DTI’nin işbirliği yaptığı Marie-Curie-Realschule Mannheim ve İstanbul Özel Alev Okulları’dan öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla 21 Haziran 2021 tarihinde üç boyutlu eğitim platformu ‘WBS Learnspace 3D’ üzerinden gerçekleşen dijital bir etkinlikle sona erdi. Proje kapsamında sanal ortamda gerçekleşen buluşmalar, 10. sınıf öğrencilerine başka bir kültürü tanıma, yeni tecrübeler ve arkadaşlıklar edinme fırsatı sundu.

ULUSLARARASI FİKİR ALIŞVERİŞİ

DTI projesi, korona kısıtlamalarına rağmen, bu zorlu dönemde öğrencilerin birliktelik ve bağlılıklarının ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Okullarda dijitalleşme, korona krizinde motivasyon sağlayarak, öğrencilere kısıtlamalara rağmen öğrenme, hatta uluslararası boyutta diğer öğrencilerle fikir alışverişinde bulunma fırsatı da sunuyor. Söz konusu projeyle öğrenciler sadece fikir üretme değil, aynı zamanda fikirlerini birlikte uygulama şansı da yakaladılar.

SUNUM YAPTILAR

DTI, pandemi sürecinde Almanya ve Türkiye’den gençleri dijital platformları kullanarak düzenli olarak bir araya getirdi. Bu sanal sınıf buluşmalarında öğrenciler birlikte tartışıp, ele aldıkları konuları takım çalışmasıyla sundular. Karma düzende oluşturulan takımlarda, öğrenciler proje sonunda şu konularda sunumlar yaptılar:

* Koronavirüs pandemisinin günlük yaşamın üzerindeki etkileri

* İklim değişikliği ve küresel ısınma sorununun önlenmesi

* Din ve ırk ayrımı olmadan bir arada yaşamak

* Göç sorununun, sosyal, ekonomik ve etnik sebeplerinin ortadan kaldırılması

* Almanya ve Türkiye arasındaki sosyokültürel farklılıklar

Özel Alev Okulları Müdiresi Filiz Özbağrıacık, Marie-Curie Realschule Müdürü Hendrik Tzschaschel ve öğretmenler Gonca Kartal, Selina Brehm, Serap Kızılcin, İlker Namlı ve DTI Proje Sorumlusu Buket Arfundalı, bu yenilikçi ve yaratıcı projeyi sürdürme arzularında olduklarını ifade ettiler.

Dijital sınıf buluşmalarında öğrenciler düzenli olarak WBS Learnspace 3D’nin anfisinde bir araya geldi.

ALMAN-TÜRK İŞ VE EĞİTİM ENSTİTÜSÜ HAKKIDA

Alman-Türk İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI), kültürel ve sosyal alanlarda Almanlar ve Almanya’da yaşayan Türkler arasındaki anlayış ve işbirliğine aktif olarak katkıda bulunur. Kâr amacı gütmeyen dernek, Mannheim’da Çeşitliliklerle Birlikte Yaşama Bildirgesi’nin imzacısıdır. Mannheim Devlet Tiyatrosu, SV-Waldhof Mannheim Spor Kulubü’nün yanı sıra Mannheim’da bulunan dört okul ile işbirliği yapıyor. DTI kendisini bir yandan okul ve mesleki eğitim, diğer yandan ekonomi ve çalışma hayatı arasında köprü kurabilecek bir ortak olarak görüyor. DTI ekibi, yönetim kurulu, mütevelli heyeti, proje koordinatörü ve aktif üyelerden oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan. Genel Müdür Prof. Dr. Franz Egle.