DTI ve SVW iş birliğiyle ‘goller ırkçılığa karşı’ atılacak

BUGÜN itibariyle DTI, SV Waldhof Mannheim’ın yeni iş birliği ortağıdır. Alman-Türk Enstitüsü, dini ve siyasi açıdan tamamen bağımsız ve tarafsız bir anlayışla hareket eden; gençlerin ve özellikle göç geçmişi olan kişilerin, toplumsal hayata katılımlarınını destekleyen projelerle dil, meslek ve demokrasi eğitimine katkı sağlamayı kendine misyon edinmiş, kâr amacı gütmeyen bir dernektir. Bu iş birliğinin başlangıç noktası ise şöyle: Sağ radikalizm, ırkçılık, ayrımcılık ve aynı zamanda farklı toplumsal gruplara yönelik (özellikle Yahudiler, Müslümanlar ve Romanlar) dışlayıcı tutum ve davranışlar son zamanlarda gözle görülür şekilde arttı. Bu süreç, Halle, Hanau, Kassel, Paris, Nice ve daha bu hafta Viyana’daki saldırılarla şok edici doruk noktasına ulaştı. Her geçen gün, aşırı sağcı ve ırkçı tutumlar ile farklı kültürlere yönelik düşmanlıkta ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Çeşitlilik ve farklılığın sorgulanması hem sosyal medyada ve uluslararası habercilikte, hem de gündelik dilde ve günlük hayatını içinde son derece dikkat çekici ve önemli bir noktadır. Bu bağlamda, birlikte yürütmek istediğimiz önemli bir tema ve ortak bir arayüz ile ‘demokraside çeşitlilik ve ırkçılığa karşı’ farklı kampanyalar gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikli olarak odaklandığımız ilk projeler ise şunları kapsıyor:





GOLLER IRKÇILIĞA KARŞI

1. KATIL-OYNA-EĞLEN! Gençler için, anayasanın 72. yıl dönümünde (23 Mayıs 2021) ‘ırkçılığa karşı demokraside çeşitlilik’ için bir dostluk maçı oynanacak. Gerçekleştirilecek futbol karşılaşmasında, tüm oyuncular formalarında, anayasanın en önemli temel hak ve özgürlüklerini belirten ilgili madde ve numarasını içeren mesajları taşıyacaklar. Örneğin 1 numara (insan onuru), 2 numara (kişi özgürlüğü), 3 numara (eşitlik, ırkçılık karşıtı) gibi. Bu futbol karşılasması, SV Waldhof Mannheim ve Türk Spor Mannheim arasında oynanacak. Maç tarihi ise daha sonra belirlenecek. İlkokul çocukları için, Waldhof Futbol Takım oyuncularının fotoğraflarını ve anayasa maddelerinin çocuklar için sadeleştirilmiş versiyonundaki bilgileri içeren kartlarla oynanabilecek bir ‘Hafıza Oyunu’ tasarladık. Örneğin; Madde 3 (Eşitlik) ‘Hiç kimse dezavantajlı değildir’





2. ÖNCELİĞİNİ SEÇ VE IŞIK YAK EYLEMLERİ

‘IŞIK YAK’ eylem projesi ile, çeşitlilik ve farklılık unsurlarının kapsayıcı olduğu bir toplumun değerlerine ve fırsatlarına dikkat çekmeyi istiyoruz. ‘Işık’ motifi modern ve gelişmiş toplum ve medeniyetlerde aydınlanmanın bir sembolüdür ve ‘eşitlik’ kavramınını demokrasinin iksiri olarak ifade eder. Bu proje kapsamında, partner okulumuz Justus-von-Liebig öğrencileri, bir Alman-Türk sanatçının rehberliğinde, sanatın yaratıcı unsurları ile lambalar tasarlayacaklar.





CAMDAN KUTULARDA SERGİLENECEK

Bir ışık dizilimiyle birbirine bağlanacak olan bu sanat eserleri (tasarım lambalar), renkli ve kablosuz led ışıklarla aydınlatılacak. Bu ışık zinciri, insanları birbirinden ayırmaktan çok, farklılıklarıyla ve çeşitlilik içinde birbiriyle birleştirerek, çok daha fazlası olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Bu, özellikle hepimizi kitlesel olarak etkileyen korona salgını ve aşırı sağcı, ırkçı ve İslam adına yapılan saldırılar karşısında daha da anlamlı hale geliyor. Sanat eserleri, camdan yapılmış kutularda sergilenecek ve bu camdan kutular bir ışık zinciri ile birbirine bağlanacak.

Her bir lamba, hoşgörü, saygı, dostluk ve sevgi temalarını içeren farklı kültür, zaman ve dünyalardan; ‘Gotthold Ephraim Lessing’ (Bilge Nathan), Mevlana, Konfüçyüs, Thomas Aquinas, Buda’nın yanı sıra Yahudi ve Hint bilgeleri gibi, ünlü bir şair / filozofun mesajını içeriyor olacak.

‘DÜŞÜNCE PARLAMALARI’

Bu ‘ışık zinciri’ günlük yaşamda, yanından yürüyüp geçerken onu gören insanlarda ‘düşünce parlamaları’ sağlamalı ve bireyde ve dolayısıyla toplumda olumlu bir düşünce sürecini tetiklemelidir. Bu sebeple 2021’in odak noktası, ‘ışık, modern toplum için bir semboldür ve eşitliği demokrasinin önemli bir yapı taşı olarak ifade eder’ motifi üzerinedir. Amaç, farklılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını ‘ışık saçan ve parlayan bir unsur olarak’ günlük yaşama aktarmaktır. Lambalar, Carl Benz Stadyumu’nun ana girişi veya stadyum içi gibi Mannheim’da uygun alanlarında sergilenecek. Korona nedeniyle seyircisiz oynanan; ancak televizyon yayını ile izlenebilecek olan bu futbol müsabakasıyla, lambaların verdiği mesajının ve pozitif etkinin, geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.