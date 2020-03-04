DTI ve JC girişimcileri kahvaltıda buluşturdu

BU yıl Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü ve Jobcenter Mannheim ile ortaklaşa ikincisi düzenlenen kahvaltıda, şirket temsilcileri, girişimciler ve iş bulma merkezi temsilcileri, çalışanlar konusunda iş dünyasını ilgilendiren son dönemdeki yasal değişiklikleri ve dijitalleşen iş dünyasında ortak çözüm yollarını ve yeni gelişmeleri değerlendirdi. Güncel konu başlıkları ve katılımcıların ilgisiyle gelenekselleşen ve aynı zamanda Mannheim iş dünyasında değer yaratan bu etkinlik, Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald Zanaatkarlar Odası, İş Bulma Kurumu (Arbeitsagentur), SPECTRUM AG, Jobnet AG, Karlsruhe Başkonsolosluğu ve iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleşti.

‘KOBİLER ALMAN EKONOMİSİNİN MOTOR GÜCÜ’

Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü ve SUNTAT Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Baklan, açılış konuşmasında, KOBİ’lerin Alman ekonomisinin motor gücü olduğunu belirtirken, şirketlerin dijitalleşme yolunda yasalar nezdinde ve operasyonel alanda desteklenmeleri gerekliliğinin altını çizdi. Etkinlikte söz alan Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, bu etkinliğin Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü ile İş ve İşçi Bulma Dairesi (Jobcenter Mannheim) ortaklığında düzenlenmesinin özellikle Türkiye’den Almanya’ya gelmiş ve girişimcilik alanında başarılı faaliyetlere imza atmış, Alman ekonomisine yerel ve bölgesel düzeyde büyük katkı sağlayan, yeniliklere ve değişen iş piyasının yeni dinamikleri konusunda bilgi almak isteyen işletmeleri kapsaması açısında önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı. İŞSİZLERİ İŞ YAŞAMINA KAZANDIRMA BİLGİLENDİRMESİ

Mannheim Jobcenter Başkanı Dr. Jens Hildebrandt’ın ve Mannheim-Rhein-Neckar Zanaatkarlar Odası Başkanı Jens Brandt’ın da açılış konuşmalarıyla katkı sundukları kahvaltı sonrasında; Mannheim İş ve İşçi Bulma Kurumu’ndan Katrin von Löwenstein, KOBİ’ler için yeterlilik yasasına göre çalışanların kalifikasyonu ve finansman fırsatları konusunda katılımcıları aydınlatırken, JC Mannheim Proje Müdürü Christian Ulsamer, ‘Katılım Olanakları Yasası ile Finansman’ temalı bir sunumla işverenlere uzun süreli işsizleri iş yaşamına kazandırma konusunda yasal düzenlemelere dair önemli veriler aktardı. SPECTRUM AG Genel Müdürü Ralf Blasek’in de, dijital dönüşümün nasıl daha başarılı bir şekilde yönetilebileceği konusunda, uygulanabilir çözüm önerileriyle ilgili değerli bilgiler paylaştığı etkinlik, Jobnet.AG’den Prof. Dr. Franz Egle’nin ‘Merkezi Olmayan Eğitim Şirketleri Ağı ile Mesleki Gelişimi Yeniden Düşünmek’ konulu sunumuyla sona erdi.

DTI BÜYÜYOR!

Yine etkinlik kapsamında yaratıcı projeleriyle iş ve eğitim dünyasına önemli katkılar sunan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü yeni ekip arkadaşlarını iş dünyasına tanıştırmanın mutluğunu ve heyecanını konuklarıyla paylaştı. DTI, bu vesileyle gelecekte daha aktif ve daha fazla proje içinde yer alacağının da sözünü vermiş oldu. Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde 2012 yılında kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü Mannheim ve Ren-Neckar Metropol bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, göç ve uyum danışmanlığı alanlarında faaliyetler yürütmektedir. DTI, Baden Württemberg Eyaleti genelinde gençleri gönüllü çalışmaya teşvik etmek ve sosyal yardım kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen geleneksel ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Gönül İşi) (www.mitmachen-ehrensache.de) adlı eylemin Mannheim Temsilciliği’ni yürütmektedir. Söz konusu eylem, Mannheim’da Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz himayesinde gerçekleşmektedir. DTI, ayrıca ‘Mannheim’dan Eğitim Biyografileri–Başarıya Uzanan Farklı Yollar’ (www.ma-bg.de) projesinin koordinatörlüğünü yürütmektedir.