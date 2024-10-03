DTI ve IFFMH İş Birliği: Geleceğin yönetmenleri sahneye çıkıyor

Haberin Devamı

MANNHEIM Marie-Curie Okulu öğrencileri, genç yönetmen Merve Uslu-Ersoy’un öncülüğünde Genç Film Festivali (JFF) için fragman üretiyorlar. Senaryo konsepti oluşturma, kamera ve ses tekniğine giriş, aynı zamanda (basit) montaj yazılımı kullanımı fragman çekimlerinin temelini oluşturuyor. Söz konusu fragman, festivalin çocuk ve genç izleyicilerine yönelik bölümü olan JFF’de geniş bir izleyici kitlesiyle buluşmaya hazırlanıyor. Böylece 2024 yılında Baden Württemberg eyaletine bağlı Kültürel Gençlik Eğitimi Birliği tarafından Kültür Öncüleri eğitimi gören 9. ve 10. sınıftan 6 öğrenci, kültürel proje çalışmaları alanında edindikleri becerileri başarıyla uygulama fırsatı da buluyor.

‘GENÇ YÖNETMENLE ÇALIŞMA ŞANSI’

Söz konusu iş birliğinin genç yetenekleri desteklediğinin önemine değinen DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT) “Gençlerimizin yaratıcılık potansiyelini görünür kılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kültür Öncüleri fikirlerini birlikte hayata geçirip genç ve deneyimli bir film yönetmeniyle çalışma şansı ediniyorlar” dedi.

Haberin Devamı

‘DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ’

Genç Film Festivali (JFF) 73. IFFMH-Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film Festivali kapsamında 7-17 Kasım 2024 tarihleri arasında Mannheim ve Heidelberg illerinde gerçekleştirilecek. Güncel uluslararası çocuk ve gençlik filmlerinin gösterileceği program için Prof. Dr. Franz Egle (DTI), JFF’in uluslararası film programının, kültürler arası iş birliği için ideal bir ortam sunduğunu ifade ederken “Fragmanı beyaz perdede izlemeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.