DTI-Schülerpreis ‘Demokrasi Farklılık Ödülleri’ sahiplerini buldu

DTI Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan (SUNTAT), konukları selamladığı açılış konuşmasında, bu kriz zamanlarında, ‘Demokraside çeşitlilik’ kapsamı çerçevesinde tüm vatandaşların birlikte uyum içinde bir yaşam hakkı için, Anayasa’nın en sağlam temel olduğunu vurguladı. Öğrencilere büyüleyici projeleri için teşekkür eden Baklan, onların katılımları ve yaratıcı projeleri sayesinde, DTI öğrenci ödülünün her yıl daha çok anlam kazanacağının altını çizdi.

PROJELER SON DERECE ANLAMLI

Mannheim Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz, DTI-Schülerpreis ödül töreninde öğrencilere gönderdiği video mesajiyla, etkinliği onurlandırdı. Dr. Peter Kurz, kutlama mesajında, Anayasa’nın kabul ediliği 23 Mayıs tarihinin, yalnızca kutlama yaptığımız bir gün olmadığını, bize her yıl bu konuda, yapmamız gereken bir şeyler olduğunu gösteren önemli bir gün olduğuna değindi. Öğrencilerin DTI-Schülerpreis kapsamında Grundgesetz temelinde ürettiği projelerin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Dr. Kurz, Anayasa’nın ülkemizin, birlikte yaşamın temel dayanağı olduğunu ve öğrencilerin bu bağlamda evsizlik sorunu için oluşturdukları yaratıcı fikirlerin çok anlam taşıdığına dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Kurz, ödül alan ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkürlerini ve tebriklerini iletirken, onları, bu konuda şüphesiz katılımcı olmaya ve projeler üretmeye devam etmelerinin son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi. Dr. Peter Kurz’un mesajının ardından söz alan Melis Sekmen, Stadträtin der Stadt Mannheim, DTI-Schülerpreis ile öğrencilerin ‘für Vielfalt in Demokratie’ için ürettikleri proje ve fikirlerin, birlikte yaşamın en güzel örneklerinden birini sunan Mannheim şehri için son derece anlamlı olduğuna değinirken, ödül alan tüm öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi adına tebrik etti.







46 ÖĞRENCİ KATILDI

Korona salgını sebebiyle ertelenen DTI-Schülerpreis ‘Demokraside Çeşitlilik’ ödülleri, Mutlihalle’de küçük bir katılımcı grubuyla sahiplerini buldu. DTI-Schülerpreis ödüllerinin bu yılki teması ise “Mannheim’da yaşam: Evsizlikten lüks konutlara - Anayasa bu konuda ne söylüyor?” idi.

Yarışmanın Anayasa temelindeki odak noktasını, öğrencilerin projelerinde ifade ettiği ‘PAYLAŞMAK İSTİYORUZ’ ve ‘ŞEHİR HEPİMİZİN’ şekliyle 14. Madde ‘MÜLKİYET’ ve 15. Maddeleri ‘TOPLUM’ oluşturdu. Friedrich-List-Lisesi ve Marie-Curie-Lisesi’lerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 46 öğrenci katıldı.

Katılımcımlara projeleri tanıtan Jüri Başkanı ve Avukat Azize Ekinci’nin katılımcılara projeleri tanıtmasının ardından söz alan jüri üyesi Andrea Frankenbach ögrencilerin ve konuya yaklaşımlarına ve yaratici fikirlerine övgüde bulundu.

ÖDÜL ALAN PROJELER

1. Wohnopolis (Friedrich-List-Schule)

2. Leben im Pappkarton (Marie-Curie Realschule)

3. Wohnen und Obdachlosigkeit (Marie-Curie Realschule)



PROJELER HARİKA

DTI-Schülerpreis ödül töreninin Mannheim Multihalle’de gerçekleştirilen etkinliğinde moderasyon görevini yürüten DTI Geschaftsführer Prof. Dr. Franz Egle konuşmasında jüri üyelerine ve öğrencilere koronaya rağmen aktif katılımları için teşekkür etti. DTI-Schülerpreis ödüllerinin aynı zamanda ‘fikir sahibi’ olan Prof. Dr. Franz Egle, öğrencilerin bir sonraki yıla hazırlayacakları projeler için DTI olarak şimdiden heyecan duymaya başladıklarının altını çizerken, sözlerine şöyle devam etti: “Projeler harika ve daha fazla tanınmayı hak ediyorlar! Öğrencilerin hazırladıkları projeler bize gösterdi ki, DTI-Schülerpreis ödülleri, sadece bir defa ile sınırlı kalmamalı. Bu sebeple, DTI-Schülerpreis ödüllerini, her yıl Anayasa’nın farklı bir maddesiyle temalandırarak, her yıl tekralanacak bir yarışmaya ve ödül törenine dönüştürmeyi istiyoruz. Gelecek yıl için örneğin, Anayasa’nın ‘Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı’ başlıklı 3. maddesi çerçevesinde belirtilen “Kimse rengi ve inancı nedeniyle mağdur edilemez” temasının bu bağlamda ele alınabileceğini düşünüyoruz.”

ANAYASA GÖKTEN DÜŞMEDİ

Prof. Dr. Egle etkinliği şu sözleriyle sonlandırdı: “Anayasa gökten düşmedi, sürekli çabalarımıza ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, Mannheim’daki diğer okulların da DTI ile bir ortaklığa girmesini yakından teşvik ediyoruz. Bu sayede, özellikle okul çağındaki çocuklar arasında, demokrasinin daha da güçlendirilebileceğine ve geliştirilebileceğine inaniyoruz.” Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü 2012 Yılından Beri Faaliyette Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu (Hochschule der Wirtschaft für Management – HdWM) bünyesinde Mustafa Baklan (SUNTAT) ve Prof. Dr. Franz Egle (Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Eski Başkanı) tarafından kurulan Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI) Mannheim ve Ren-Neckar Metropol Bölgesi başta olmak üzere eğitim ve katılım, iletişim ağı, bölgesel araştırma projeleri, iş, eğitim, göç ve entegrasyon araştırması konularına odaklanmaktadır.