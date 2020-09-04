MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDresden'de tüm takım karantinda!
GeriAvrupa Dresden'de tüm takım karantinda!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Dresden'de tüm takım karantinda!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dresden'de tüm takım karantinda!
Abone Olgoogle-news

ALMANYA'nın Dresden kenti Dresdner SC kadın voleybol takımı sezona hazırlık maçı için Polonya'da kampa gitti.

Police kentindeki kampta birinci lig takımı Chemik Police'le hazırlık maçı yaptı. Polonya takımındaki bir oyuncunun ertesi gün korona testinin pozitif çıkması üzerine Dresden kadın voleybol takımı geri döndü. Dresden sağlık idaresi oyuncular ve antrenörü karantinaya aldı. İlk testlerinin negatif çıktığı ve herhangi bir belirti olmadığı belirtildi. Ancak gelecek hafta bir test daha yapılacağı kaydedildi.

Dresdende tüm takım karantinda

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle