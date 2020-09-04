Dresden'de tüm takım karantinda!

Police kentindeki kampta birinci lig takımı Chemik Police'le hazırlık maçı yaptı. Polonya takımındaki bir oyuncunun ertesi gün korona testinin pozitif çıkması üzerine Dresden kadın voleybol takımı geri döndü. Dresden sağlık idaresi oyuncular ve antrenörü karantinaya aldı. İlk testlerinin negatif çıktığı ve herhangi bir belirti olmadığı belirtildi. Ancak gelecek hafta bir test daha yapılacağı kaydedildi.