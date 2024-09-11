Dresdende ‘Carola Köprüsü’ çöktü

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DRESDEN itfaiyesi ve yerel yetkililere göre, çöken bölüm yaya ve bisiklet yolu ile tramvay raylarını etkiledi. Yaklaşık 100 metrelik bir bölümün zarar gördüğünü belirten itfaiye ekipleri, iki uzak ısıtma hattının da hasar aldığını ve sıcak suyun sızmaya başladığını açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Dresden Ulaşım İşletmeleri’nden yapılan açıklamada, köprü üzerinde herhangi bir tramvayın bulunmadığı bu sayede ne yolcuların ne de araçların zarar görmediği belirtildi. Normalde hafta içi geceleri bile 3 ve 7 numaralı tramvay hatları köprü üzerinden geçiyor.

