Dresdende ‘Carola Köprüsü’ çöktü

DRESDEN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 10:16
Almanya’nın Dresden kentinde önemli ulaşım arterlerinden biri olan ‘Carola Köprüsü’nün bir kısmı, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Elbe Nehri’ne çöktü.
DRESDEN itfaiyesi ve yerel yetkililere göre, çöken bölüm yaya ve bisiklet yolu ile tramvay raylarını etkiledi. Yaklaşık 100 metrelik bir bölümün zarar gördüğünü belirten itfaiye ekipleri, iki uzak ısıtma hattının da hasar aldığını ve sıcak suyun sızmaya başladığını açıkladı. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Dresden Ulaşım İşletmeleri’nden yapılan açıklamada, köprü üzerinde herhangi bir tramvayın bulunmadığı bu sayede ne yolcuların ne de araçların zarar görmediği belirtildi. Normalde hafta içi geceleri bile 3 ve 7 numaralı tramvay hatları köprü üzerinden geçiyor.TERRASSENUFER BÖLGESİ SU ALTINDA KALDI
Çökmenin, Elbe’nin güney yakasındaki köprünün yarısını etkilediği ve Elbe’nin bir bölümünü kapsadığı bildirildi. İtfaiye, Altstadt tarafındaki köprü başında yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir çatlak oluştuğunu belirtti. Ayrıca uzak ısıtma hatlarının zarar görmesi nedeniyle şehir genelinde sıcak su kesintileri yaşanıyor. Sızan su nedeniyle Terrassenufer bölgesi tamamen su altında kaldı.TRAFİK AKSAYACAKCarola Köprüsü
, Dresden’in en önemli köprülerinden biri olarak biliniyor. Bölge geniş bir şekilde kapatıldı. Önümüzdeki aylarda mesai saatlerinde bu bölgede ciddi ulaşım aksaklıkları bekleniyor. Tramvay hatları ve otomobil trafiği başka yollara yönlendirilecek. Elbe Nehri’ndeki su yolu ve Terrassenufer de kapatıldı. Şu anda yetkililer ve uzmanlar, durumu değerlendirmek ve atılacak adımları belirlemek üzere bir araya geliyor.