Dr. Yasin Cemal Galata ile tarihi yolculuk: ‘İngiltere’deki Türk İzleri’

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LONDRA Yunus Emre Enstitüsü, 3 Ekim 2024 Perşembe akşamı, tarihçi Dr. Yasin Cemal Galata’nın yeni kitabı ‘İngiltere’deki Türk İzleri’ üzerine gerçekleştirdiği imza günü ve söyleşi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Dr. Galata’nın titizlikle hazırladığı ve İngiltere’deki Türk varlığını tarihi belgeler ve araştırmalar ışığında ele alan bu önemli eserin tanıtımı amacıyla düzenlendi. Dr. Galata, konuşmasına İngiliz-Türk ilişkilerinin kökenlerine değinerek başladı. Sunumunda, Portsmouth’da yer alan ay-yıldız sembollü Türk denizci şehitliğinin tarihini anlattı. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında tarafsız kaldığının bilinmesine rağmen, Portsmouth’ta bulunan Türk hava şehitliği mezarlığına vurgu yaparak, bu az bilinen tarihi detayı dinleyicilere aktardı.