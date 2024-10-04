Dr. Yasin Cemal Galata ile tarihi yolculuk: ‘İngiltere’deki Türk İzleri’

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:52
Londra Yunus Emre Enstitüsü, tarihçi Dr. Yasin Cemal Galata’nın konuşma ve imza günü etkinliğine ev sahipliği yaptı.
LONDRA Yunus Emre Enstitüsü, 3 Ekim 2024 Perşembe akşamı, tarihçi Dr. Yasin Cemal Galata’nın yeni kitabı ‘İngiltere’deki Türk İzleri’ üzerine gerçekleştirdiği imza günü ve söyleşi etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Dr. Galata’nın titizlikle hazırladığı ve İngiltere’deki Türk varlığını tarihi belgeler ve araştırmalar ışığında ele alan bu önemli eserin tanıtımı amacıyla düzenlendi. Dr. Galata, konuşmasına İngiliz-Türk ilişkilerinin kökenlerine değinerek başladı. Sunumunda, Portsmouth’da yer alan ay-yıldız sembollü Türk denizci şehitliğinin tarihini anlattı. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasında tarafsız kaldığının bilinmesine rağmen, Portsmouth’ta bulunan Türk hava şehitliği mezarlığına vurgu yaparak, bu az bilinen tarihi detayı dinleyicilere aktardı.İNGİLİZ-TÜRK FUTBOL TAKIMINI ANLATTI
Dr. Galata’nın sunumunda dikkat çeken diğer bir sürpriz ise İngiltere’nin Fordingbridge kasabasında yer alan Fordingbridge Turks futbol takımı oldu. Pek çok kişi Beşiktaş
’ı ilk Türk futbol takımı olarak bilirken, bu İngiliz-Türk futbol takımının ilginç hikayesi izleyicileri şaşırttı. Ayrıca, İngiltere genelinde bulunan “Turk’s Head” isimli meşhur pubların kuruluş hikayesini görsellerle destekleyerek detaylı bir şekilde anlattı. Bu kitabı hazırlarken motivasyonunun İngiltere’deki Türk izlerine dair hikayeleri sadece sözlü rivayetler olmaktan çıkarıp, bilimsel temellere dayandırmak olarak açıklayan Dr. Galata, İngiltere’de yaşayan Türklerin bıraktığı kültürel mirası gözler önüne sermek istediğini ifade etti. Sözlerini İngiltere Türk Dünyası Platformu Başkanı Attila Bacaoğlu, gazeteci Mustafa Köker ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı organizasyonun bu kitabı çıkarmasındaki katkılarına teşekkür ederek sonlandırdı.TARİHİ BİR KEŞİF
Dr. Galata’nın konuşmasının ardından katılımcılar, ‘İngiltere’deki Türk İzleri’ kitabını özel indirimle satın alıp, imza gününde Dr. Galata ile tanışma fırsatı buldular. Etkinlik, hem tarihi bir keşfe çıkma fırsatı sundu hem de Türk ve İngiliz kültürleri arasındaki bağların derinlemesine incelenmesine olanak tanıdı. Bu etkinlik, Türk kültürel tarihine dair önemli bir eserin kutlanmasının yanı sıra, Türkiye ve İngiltere arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine de katkı sağladı. Londra Yunus Emre Enstitüsü, kültürel alışverişi ve anlayışı teşvik misyonunu sürdürürken, etkinlik, coğrafi sınırları aşan bir platform oluşturarak çeşitli topluluklar arasında bağlantılar kurdu ve diyalogları teşvik etti. Gelecek etkinlikler hakkında bilgi almak için Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün internet sitesi yeelondon.org.uk sayfasını ziyaret edebilir veya sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.