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Dr. Talas’ın cenazesi bugün defnedilecek

#Hannover#Dr. Attila Talas#Aile Hekimliği
Dr. Talas’ın cenazesi bugün defnedilecek

Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’de 35 seneden beri aile hekimliği yaptıktan sonra iki sene önce emekliye ayrılan Dr. Attila Talas (73) evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

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Hannover’de ve Almanya’da ilk hekimlerimizden biri olan Dr. Talas, gerek hekim olarak hastalarıyla olan ilişkileri gerekse de insani yönüyle çevresi tarafından çok sevilen biriydi. Meslektaşlarının hakları konusunda büyük uğraşlar veren Dr. Talas, ölümüyle Hannoverlileri yasa boğdu. İç hastalıkları uzmanı olan Dr. Talas’ın hekimlik yaptığı dönemde kliniğinde özellikle baş, sırt ağrıları tedavilerinin yanı sıra cilt ve psikolojik hastalıklara bakılıyordu. Talas’ın cenazesi Hannover Stöcken’de bulunan mezarlıkta bugün defnedilecek.

 

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#Hannover#Dr. Attila Talas#Aile Hekimliği