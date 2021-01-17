Dr. Rahşan Doğan, CDU’nun Baden-Württemberg eyalet milletvekili adayı

CDU Karlsruhe kentinde düzenlenen toplantıda, Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimleri için milletvekili adaylarını belirledi. Partinin il yönetiminde yer alan Doğan, toplantıda yapılan seçimde delegelerin oyunu alarak milletvekili adayı oldu. Heidelberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu avukat Doğan, yaptığı açıklamada, partisinin kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, eyalette yaşayan herkese hizmet etmek istediği için siyaset yaptığını ifade etti. İnsanları kökenine, dinine ve ten rengine göre ayırmanın yanlış olduğunu söyleyen Doğan, “Özellikle bu dönemde ırkçılığa, nefrete, teröre ve şiddete karşı çıkmamız lazım. Yaşadığım eyaletin ve çocuklarımızın geleceği benim için çok önemli. Eğitim, ekonomi, kültür, aile eğitimi ve kadın hakları için çalışacağım” değerlendirmesinde bulundu.





ÖNEMLİ BİR MESAJ

Almanya’nın en kalabalık eyaletlerinden biri olan Baden-Württemberg 14 Mart Pazar günü eyalet parlamentosu seçimleri yapılıyor. 143 sandalyeli meclise girebilmek için yarışan adaylar arasında Türkiye kökenliler de var. Dr. Rahşan Doğan, Almanya’ya işçi olarak gelen Kayserili bir babanın 45 yaşındaki kızı. 14 Mart 2021 Baden-Württemberg Eyalet seçimlerinde Hıristiyan Demokratların ilk Müslüman Türk eyalet milletvekili adayı oldu. Heidelberg Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi gördü. Göçmen kökenli olmasının Alman ve göçmen toplumuna bir mesaj verdiğini belirten Doğan, “İşci olarak çalışan bir Türk’ün kızı olarak ülkenin en büyük eyaletinde, muhafazakâr bir partiden milletvekili adayı seçilmem aslında önemli bir mesaj veriyor. Hem Alman toplumuna bir mesaj, hem de Türk ve göçmenlere. Biz artık buralıyız” diye konuşuyor.

EN AZ 143 MİLLETVEKİLİ SEÇİLİYOR

Dr. Doğan, Almanya’daki Türk toplumunun yeterince yerel konulara ilgi göstermediğinden şikâyetçi. “Türkiye’deki siyasetle ilgilendikleri kadar Almanya’daki siyasetle de ilgilenmiş olsalardı, şimdi çok daha farklı bir ortam oluşurdu” diyor. Beş yılda bir düzenlenen Baden-Württemberg seçimlerinde en az 143 milletvekili parlamentoya seçiliyor. Ancak listeden veya bölgelerden doğrudan seçilen adaylarla bu sayı artabiliyor.