Dr. Nasser Ahmet’e üyelerden tam destek

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Seçime katılım yüzde 54,84 (1083 oy) olurken, Dr. Nasser Ahmed yüzde 66,67, Elisabeth Ries yüzde 31,85 oy aldı. Dr. Nasser Ahmed 1083 oyun 718’ini alarak, SPD’nin belediye başkan adayı seçildi. 30 Nisan’da düzenlenecek Nürnberg SPD Parti Kongresi’nde delegeler Dr. Nasser Ahmed’i resmi olarak onaylayacaklar. Oylamanın ardından konuşan Dr. Nasser Ahmed, sonuçlarla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu açık güven göstergesi beni derinden duygulandırdı. Partimin verdiği muazzam destek için teşekkür ederim. Bu sonuç sadece adaylığımın bir teyidi değil, aynı zamanda şehrimizi fırsatlar şehrine dönüştürmek için ortak yolumuzda güçlü bir mesajdır. Bu rüzgârı arkamıza alarak seçim kampanyasına giriyoruz. Kazanmaya oynuyoruz. Açık hedefimiz, belediye başkanlığı koltuğunu Mart 2026 tarihinde geri almak. Aynı zamanda belediye meclisinde de yeniden en güçlü parti olmayı hedefliyoruz. Yerel seçimler 8 Mart 2026’da yapılacak. Bir yıl boyunca çok yoğun bir seçim kampanyası yapacağız. Özellikle Elisabeth Ries’e, adil ve içerik açısından güçlü bir fikir mücadelesi için teşekkür ediyorum. İkimiz de Nürnberg SPD’nin geniş bir yelpazeye sahip olduğunu ve belediyede daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu gösterdik.”