Dr. Monika Carbe’yi yitirdik

70’li yıllardan itibaren Frankfurt Halk Eğitim Merkezi’nde (Volkhochschule) yetişkinlerin okul sonrası eğitimi alanında uzman olarak çalışan, Türkiye kökenli göçmenlere yönelik eğitim projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında büyük emeği olan Dr. Carbe, bu çalışmalarına paralel olarak yazar, çevirmen ve eleştirmen olarak edebiyat dünyasında yerini aldı. 80’li yılların sonlarından itibaren Türkçeden Almancaya eserler çevirmeye başlayan Dr. Carbe, ayrıca gazete ve dergilerde çağdaş Türk yazarları ve eserlerini konu alan çok sayıda araştırma yazısı ve eleştiriye imzasını attı. Almanya’da gelişen göçmen edebiyatını yakından takip eden ve destekleyen Dr. Carbe’nin eserlerini Almancaya kazandırdığı yazarlar arasında Sait Faik Abasıyanık, Nedim Gürsel gibi isimler yer alıyor.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

1945 yılında dünyaya gelen Dr. Carbe, Marburg Üniversitesi’nde Alman ve Hind dili ve edebiyatıyla, felsefe öğrenimini, ünlü Alman yazar Thomas Mann üzerine doktorayla tamamladı. 1971’den bu yana Frankfurt’ta yaşayan Dr. Carbe, bir çocuk annesiydi. Vefatının ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarında Dr. Carbe’nin Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlere ve Türk edebiyatına, Türk-Alman dostluğuna katkıları vurgulandı. Eğitimci olarak çalıştığı yıllarda aralarında yüzlerce Türkiye kökenli göçmenin de bulunduğu binlerce kişiye Almanca dil kursu veren Dr. Carbe’nin Almanya genelinde organize edilen iki dilli Türkçe-Almanca okuma günleriyle, kültürler arasında köprüler kurulmasına büyük katkılarda bulunduğu dile getirildi.

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Monika Carbe, Frankfurt ve çevresinde yaşayan Türk ve Almanlar tarafından 1993 yılında kurulan Hessen Türk Toplumu’nun (TG-Hessen) kurucuları arasında yer alıyordu. Geçen hafta yaşamını yitiren Dr. Carbe’yle ilgili olarak TG-Hessen’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Değerli insan, Hessen Türk Toplumu’nun kurucu üyesi, Türk edebiyat dünyasından birçok eseri Almancaya çevirerek Türk-Alman ilişkilerine ve dostluğuna büyük hizmetler vermiş sevgili Dr. Monika Carbe’yi kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşamaktayız. Sevgi dolu yüreğin, ülke sınırları tanımayan vicdanın ve elinden düşürmediğin kaleminden çıkan yazılarınla hep bizimle olacaksın. Seni unutmayacağız. Ruhun şad olsun.”