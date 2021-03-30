Dr. Monika Carbe toprağa verildi

DR. Monika Carbe’nin cenaze töreni, yedi yıl önce yayımlanan romanı ‘Friedhofsgaertnerin’in (Mezarlık bahçıvanı) tanıtım toplantısının yapıldığı salonda gerçekleştirildi. 80’li yılların sonundan itibaren çağdaş Türk edebiyatından çok sayıda eseri Almanca’ya çeviren Dr. Carbe’yi son yolculuğuna uğurlamak üzere düzenlenen törene, kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte Hessen Türk Toplumu’nun kurucuları ve üyeleri, kültür ve eğitim alanında çalışma arkadaşlarından, öğrencilerinden oluşan 60-70 kişilik bir topluluk katıldı. KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ KURUCUYDU

Törende yapılan konuşmalarda Dr. Carbe’nin yaşamı, eserleri, mücadelesi anlatıldı, özellikle de ‘kültürler arası köprü kurucu’ olarak gösterdiği çabalar vurgulandı. Törende torunu Naomi Lemmer piyano, müzisyen Vural Güler sazıyla Dr. Carbe’nin sevdiği müzik parçalarını icra ettiler. 1945 yılında Meiningen’de (Thüringen) dünyaya gelen Dr. Carbe, Marburg Üniversitesi’nde Alman ve Hint dili ve edebiyatıyla, felsefe öğrenimini, ünlü Alman yazar Thomas Mann üzerine doktorayla tamamladı. 1971 yılından itibaren Frankfurt’ta yaşayan Dr. Carbe, Frankfurt Halk Eğitim Merkezi’nde (Volkhochschule) uzun yıllar boyunca yetişkinlerin okul sonrası eğitimi alanında, özellikle yabancılar için Almanca eğitimi alanının önde gelen uzmanlarından biri olarak çalıştı, göçmenlere yönelik eğitim projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında büyük emek verdi.

GÖÇMEN EDEBİYATINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Bu çalışmalarına paralel olarak yazar, çevirmen ve eleştirmen olarak edebi eserler veren Dr. Carbe, 80’li yıllarda Türkçe öğrendi ve ardından Türkçeden Almancaya çeviri çalışmalarına başladı. Almanya’da gelişen göçmen edebiyatını yakından takip edip, destekleyen Dr. Carbe’nin eserlerini Almancaya kazandırdığı yazarlar arasında Sait Faik Abasıyanık, Nedim Gürsel de yer alıyor. Ayrıca çeşitli gazete ve dergilerde çağdaş Türk yazarları ve eserlerini konu alan çok sayıda araştırma yazısı ve eleştiriye de imzasını atan Dr. Carbe, Almanya çapında gerçekleştirilen çok sayıda iki dilli (Türkçe-Almanca) kültürel etkinliğin mimarları arasında yer aldı. Frankfurt ve çevresinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ve Almanlar tarafından 1993 yılında kurulan Hessen Türk Toplumu’nun (TG-Hessen) kurucuları arasında yer alan Dr. Carbe, sonuna kadar göçmenlerin eşit hakları için yürütülen mücadelenin en ön sıralarında yer aldı.