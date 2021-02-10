Dr. Cezairli kansere yenik düştü

ÜSTLENDİĞİ görevlerle topluma önemli katkılar sunan Dr. Cezairli, Alman İslam Konferansı’nda federal bakanlarla görüşmelere katılmış, bir dönem CDU sıralarında Frankfurt Belediye Meclisi’nde görev yapmış, görüş ayrılığı sebebiyle bu görevinden ayrılmıştı. 10 yaşlarında ailesiyle birlikte Almanya’ya gelen Dr. Cezairli, lise eğitimini Weil am Rhein kentinde yüksek öğrenimini ise Hannover Sağlık Yüksek Okulu’nda tamamladı. Frankfurt’ta uzun süreden beri başında olduğu diş muayenehanesi bulunan Dr. Ezhar Cezairli iki kız annesiydi. Ailenin cumartesi günü taziyeleri kabul edeceği belirtilirken, cenazenin pazar günü Antakya’ya götürülerek orada toprağa verileceği öğrenildi.

Emin Cezairli, Dr. Ezhar Cezairli

‘AYRIMCILIĞA KARŞI DUYARLIYDI’

Hessen milletvekili Turgut Yüksel, Dr. Cezairli’yi kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. ‘Seküler Müslümanlar Girişimi’, Frankfurt Belediye Meclisi ve İslam Konferansı’nda birlikte çalıştıklarını belirten Yüksel, “Çok çalışkan, çok iyi anlaştığım, prensiplerine uymayan konularda bunu açık sözlülükle ifade eden bir arkadaşımızdı. Ayrımcılığa ve haksızlığa karşı çok duyarlıydı. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi. Dr. Ezhar Cezairli başkanı olduğu Türk Alman Kulübü’ne ünlü konukları davet ederek önemli toplantılar düzenlemişti. Hessen Eyaleti eski Devlet Bakanı Michael Boddenberg de Türk Alman Kulübü’nde katıldığı toplantıda göçmenlere yönelik önemli mesajlar vermiş ve Türk gençlerinin mesleki eğitim şansının arttığını, hiçbir gencin mesleksiz büyüme lüksünün olmadığını söylemişti.