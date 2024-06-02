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Dr. Bahar İzmir’den Hintli Müslümanlar ve Osmanlı ilişkileri üzerine sunum!

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#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Bahar İzmir#AVRUPADAN HABERLER
Dr. Bahar İzmir’den Hintli Müslümanlar ve Osmanlı ilişkileri üzerine sunum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 10:27

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE Londra), Genç Akademisyenler Serisi’nin 28. oturumunda Dr. Bahar İzmir ile ‘Britanya Hindistanı’nda Modern Türkiye İmajı’ başlıklı konuşmaya ev sahipliği yaptı.

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MODERN Türk Tarihi ve Hindistan tarihi konusunda uzmanlaşmış genç bir akademisyen ve tarihçi olan Dr. Bahar İzmir, Hintli Müslümanlar ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki karmaşık tarihsel ilişkiyi, özellikle 1924’te hilafetin kaldırılmasının ardından geçen dönemi ele alan etkileyici bir sunum yaptı. Dr. İzmir, Türkiye’nin modern bir devlete dönüşümü ve Atatürk döneminde yapılan reformların, Hintli milliyetçiler ve Hindistan’ın geniş bağımsızlık hareketi üzerindeki derin etkisini vurguladı. Dr. İzmir, döneme ait zengin bir arşiv kaynakları, gazeteler ve yazışmalar üzerinden yaptığı analizlerle, Türkiye ve Hindistan’daki ulusal hareketlerin ideolojik bağlantıları ve ortak söylemlerine dair detaylı bir inceleme sundu.

Dr. Bahar İzmir’den Hintli Müslümanlar ve Osmanlı ilişkileri üzerine sunum

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BİR SORU- BİR CEVAP OTURUMU
İzmir konuşmasında, iki ülke arasında dönüşüm döneminde gelişen karşılıklı saygı ve ilgiyi vurguladı. Etkinlik, Türkiye ve Hindistan arasındaki tarihsel ve kültürel ilişkilere ilgi duyan akademisyenler, öğrenciler ve kamu üyelerinden oluşan çeşitli bir izleyici kitlesini çekti. Akşam Dr. İzmir’in kapsamlı araştırmasını daha da derinleştiren bir soru-cevap oturumuyla sonlandı. Dr. Bahar İzmir, şu anda TÜBİTAK bursuyla desteklenen Londra Üniversitesi, Royal Holloway’da araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. Prof. Francis Robinson ile Türkiye-Hindistan ilişkilerini inceleyen bir kitap projesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ankara Üniversitesi’nden Hindistan’da yaptığı kapsamlı arşiv araştırmalarından meydana gelen ‘1919-1947 Yılları Arasında Türkiye ve Britanya Hindistanı Arasındaki İlişkiler’ konulu doktorası bulunuyor.

Dr. Bahar İzmir’den Hintli Müslümanlar ve Osmanlı ilişkileri üzerine sunum

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#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Bahar İzmir#AVRUPADAN HABERLER

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