Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu resmi hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, dövizle askerlik hizmeti başvuruları yeniden alınmaya başladı. Konuyla ilgili Londra Başkonsolosluğu resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 1 Temmuz 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olarak ödeme miktarı 217. 871. 04 TL olarak belirlenmiş olup, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçici süreliğine durdurulan Dövizle Askerlik Hizmeti başvuruları yeniden alınmaya başlanmıştır.”