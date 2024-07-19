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Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Askerlik#Döviz
Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 10:13

1 Temmuz- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan dövizle askerlik bedeli 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde 217 bin 871.04 TL olarak belirlenmiştir.

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TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu resmi hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, dövizle askerlik hizmeti başvuruları yeniden alınmaya başladı. Konuyla ilgili Londra Başkonsolosluğu resmi hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Dövizle askerlik hizmeti kapsamında 1 Temmuz 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olarak ödeme miktarı 217. 871. 04 TL olarak belirlenmiş olup, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçici süreliğine durdurulan Dövizle Askerlik Hizmeti başvuruları yeniden alınmaya başlanmıştır.”

Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı

Dövizle askerlik başvuruları yeniden başladı


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#ALMANYA#Askerlik#Döviz

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