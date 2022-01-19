‘Dostluğumuz da mamut ağacı gibi uzun ömürlü olsun’

Iserlohn Göçmen Örgütleri
ve Entegrasyon Konseyi
(MSO
) tarafından, “Bugün yaptıklarımız, yarın dünyanın nasıl olacağına karar veriyor!” sloganıyla gerçekleştirdiği fidan dikim törenine, şehirde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Iserlohn Merkez ile Iserlohn-Letmathe Cami
derneklerinin yanı sıra, diğer dini teşkilatlar, meslek odaları ile sosyal ve kültürel alanda hizmet veren kuruluşlar da katıldı. Dünyanın en uzun yaşayan, en büyük ve türlerine az rastlanan mamut ağacı fidanları hazırlanan alanda konsey üyesi dernekler tarafından birlikte dikildi. Iserlohn Merkez ve Iserlohn-Letmathe DİTİB cami dernekleri yöneticilerinin katıldığı törende her iki cami derneği ikişer adet mamut ağacı fidanını toprakla buluşturdu.
Iserlohn DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Dovan Üstün
, “Dinimizde ağaç dikmek son derece önemli. Bugün bu önemli görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamut ağacı uzun yaşayan, gövdesi oldukça kalın ve bundan dolayı dünyanın en büyük ağaçlarından biri olarak kabul edilir. Yaşadığımız ülkede sevginin ve dostluğun kalıcı, komşuluklarımız ve arkadaşlıklarımızın mamut ağacı gibi uzun ömürlü olmasını diliyorum” dedi. Üstün, ayrıca 2022 yılı ortalarında da ikinci fidan dikme etkinliğinin yapılacağını belirterek, “Bu dünyada dikili bir ağacımızın olması çok güzel bir duygu” dedi.