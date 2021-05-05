Dostluğu anlatan kitap

ALMANYA’daki Türk çocuklarının, Alman arkadaşlarıyla barış ve dostluk içinde birlikte yaşamalarını arzuladığını belirten Bahattin Gemici, kitabın buna katkı sağlamasını istediğini söyledi: “İnsanların, birbirlerini yeterince tanımamaktan kaynaklanan, kökleri çok eskilere dayanan ön yargıları ve korkuları var. Türkiye ve Almanya dost olması gereken iki ülkedir. Bu dostluk iki ülkenin de yararınadır. Ali ile Stefan her türlü ön yargıdan uzak, saf ve temiz çocuk kalpleriyle dostluk köprüleri kurarak örnek bir davranış sergiliyorlar. ‘Stefan’ın Şeker Bayramı ve Ali’nin Noel’i’ kitabı ile çocuklarımızın ön yargıları aşarak arkadaşlıklar kurmalarını hedefledim. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onları ön yargısız, kin, nefret ve kıskançlıktan uzak yetiştirmeliyiz.” Kitabın, çocukların iki dilli yetişmelerine katkı sunduğunu ve okumayı sevdirdiğini de belirten Gemici, “Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırmalı, bayramlarda ve doğum günlerinde onlara kitap hediye etmeliyiz” dedi. KİTABIN KONUSU

Exil Verlag-Yayınevinden çıkan kitabın konusu ise şöyle: “Stefan ile Ali’nin anaokulunda bir kavgayla başlayan arkadaşlığı okul yıllarında da devam ediyor. İkisi de ilkokul üçüncü sınıfa gidiyor ve aynı sırayı paylaşıyor. Birlikte ders çalışıyor, boş zamanlarını birlikte geçiriyorlar. Bir gün Stefan, Şeker Bayramı’nın ilk günü ailesine haber vermeden gizlice Ali’nin evine gidiyor. Evdeki bayramlaşmadan sonra Ali’yle birlikte Türklerin evlerini ziyaret ediyor, el öpüyor, şeker ve para topluyor. Bunu öğrenen Stefan’ın ailesi şaşkına dönüyor. Noel zamanı ise Ali de Stefan gibi Noel’i kutlamak, evlerine çam ağacı almak, ağacın altına hediye paketleri koymak istiyor. Ali’nin ailesi, “Oğlum biz Müslümanız, Noel Hıristiyanların bayramı. Biz sadece kendi bayramlarımızı kutluyoruz” diyor ama Ali Noel’i kutlamak için diretiyor.”