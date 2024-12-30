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‘Dostlar’, Time Out’un en iyiler listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Londra#Time Out Dergisi#Dostlar Süpermarket
‘Dostlar’, Time Out’un en iyiler listesinde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:14

‘Time Out’ dergisi, 2024’ün ‘en iyi işletmeleri’ listesinde bu yıl Londra’daki meşhur Dostlar Süpermarket’e de yer verdi.

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HARRINGEY Green Lanes bölgesinde yer alan markette iğneden ipliğe, akla gelen tüm ürünler satılıyor. Kahramanmaraşlı Ali Güccük’ün işlettiği market, geniş ürün seçeneğiyle bölge sakinlerinin, hatta Londra dışından gelenlerin de sık ziyaret ettiği noktalar arasında. Time Out dergisinin konuyla ilgili Dostlar Süpermarket’e gönderdiği mektupta ise şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin çok güzel olmasındaki payınızdan dolayı teşekkür ederiz. Mutlaka ziyaret edilip dolaşılması gereken bir yer. Geniş ürün seçeneği çok olan bir yer. Ne ararsan bulunuyor. Aradığınız birçok ürün mevcut. Sizi sımsıcak karşılayıp alışverişinizin başından sonuna kadar yardımcı oluyorlar.”

‘Dostlar’, Time Out’un en iyiler listesinde

Ali Güccük

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Derginin yazarlarından Jordan Bassett, derginin internet sitesinde yer alan yazısında, Dostlar Süpermarket’i şu sözlerle tanıttı: “Bu Türk süpermarketinde ilginç bir mucize gerçekleşiyor. Stephen King’in Needful Things romanını okudunuz mu? Bu romanda müşterilerinin arzularını depolayan bir antika dükkânından bahsediliyor. Bu markette bunun hoş bir versiyonu var adeta, ancak meyve ve sebzeler, temizlik malzemeleri, kahve ve ev eşyalarıyla... Üstelik 1999’dan beri gece-gündüz açık. Mucize!”

‘Dostlar’, Time Out’un en iyiler listesinde


 

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#Londra#Time Out Dergisi#Dostlar Süpermarket

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