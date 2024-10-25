×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Dortmund’daki geleceği tartışma konusu

Güncelleme Tarihi:

#Borussia Dortmund#AVRUPADAN HABER#Nuri Şahin
Dortmund’daki geleceği tartışma konusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 11:31

Real Madrid karşısında alınan 5-2’lik yenilginin ardından Borussia Dortmund (BVB) taraftarları, teknik direktör Nuri Şahin’in görevden alınmasını sosyal medyada talep etmeye başladı ve bu amaçla bir dilekçe kampanyası başlattılar. Ancak katılım düşük kalırken, kulüp yönetiminin genç teknik adama güvenini sürdürdüğü belirtiliyor.

Haberin Devamı

Bild gazetesinin haberine göre, Şahin’in kulüpte iş garantisi bulunuyor. BVB yönetimi, hafta sonu Augsburg ve salı günü Wolfsburg’a karşı oynanacak maçlardan kötü sonuç alınsa dahi Şahin ile yola devam etmeyi planlıyor. Kulüp Başkanı Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktör Lars Ricken, Spor Direktörü Sebastian Kehl ve danışman Matthias Sammer’ın Şahin’e güvenlerinin tam olduğu ifade ediliyor.

Bu strateji, kulüpte daha önce Jürgen Klopp döneminde de uygulanmıştı. 2008’de takımı devralan Klopp, ilk iki sezonunda başarıya ulaşmasa da üçüncü sezonda ilk kupasını kazandı ve ardından tarihi başarılara imza attı. Şimdi, Şahin’e de benzer bir şans verilmesi planlanıyor.
Yönetim, Şahin’in Madrid karşısında tercih ettiği beşli savunmanın pasif kalmasına ve rakibin kolayca üstünlük sağlamasına rağmen onunla devam etmek istiyor. Taraftar baskısı ve alınan yenilgilerle başa çıkabilme süresi ise Şahin için kritik bir sınav olarak yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Borussia Dortmund#AVRUPADAN HABER#Nuri Şahin

BAKMADAN GEÇME!