Dortmund’daki geleceği tartışma konusu

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Bild gazetesinin haberine göre, Şahin’in kulüpte iş garantisi bulunuyor. BVB yönetimi, hafta sonu Augsburg ve salı günü Wolfsburg’a karşı oynanacak maçlardan kötü sonuç alınsa dahi Şahin ile yola devam etmeyi planlıyor. Kulüp Başkanı Hans-Joachim Watzke, Sportif Direktör Lars Ricken, Spor Direktörü Sebastian Kehl ve danışman Matthias Sammer’ın Şahin’e güvenlerinin tam olduğu ifade ediliyor.

Bu strateji, kulüpte daha önce Jürgen Klopp döneminde de uygulanmıştı. 2008’de takımı devralan Klopp, ilk iki sezonunda başarıya ulaşmasa da üçüncü sezonda ilk kupasını kazandı ve ardından tarihi başarılara imza attı. Şimdi, Şahin’e de benzer bir şans verilmesi planlanıyor.

Yönetim, Şahin’in Madrid karşısında tercih ettiği beşli savunmanın pasif kalmasına ve rakibin kolayca üstünlük sağlamasına rağmen onunla devam etmek istiyor. Taraftar baskısı ve alınan yenilgilerle başa çıkabilme süresi ise Şahin için kritik bir sınav olarak yorumlandı.