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Dortmund taraftarı Rheinmetall’i protesto edecek

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#Bundesliga#Borussia Dortmund#Rheinmetall
Dortmund taraftarı Rheinmetall’i protesto edecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 14:18

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund taraftarları, silah üreticisi Rheinmetall ile yapılan sponsorluk anlaşmasını protesto edecek.

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SÜDTRIBÜNE (Güney tribünü) taraflar birliğinin yayımladığı ve birçok taraftar grubunun imzaladığı açıklamada, kulübün Rheinmetall ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına tepki gösterildi. Açıklamada, kulübün sorumlularının ve tüm kurulların Borussia Dortmund’un ‘etki gücünü’ bir silah şirketinin kamuoyundaki imajını iyileştirmek için kullanmalarını kabul etmelerinin ve bu sırada kendi değerlerinden vazgeçmelerinin reddedildiği vurgulandı. Borussia Dortmund’un sezonun ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 24 Ağustos’ta oynayacağı karşılaşmada sarı-siyahlı taraftarlara Rheinmetall ile yapılan anlaşmadan duydukları memnuniyetsizliği stada taşıma çağrısı yapılan açıklamada, döviz ve pankartların hazırlanması istendi.
Borussia Dortmund, mayıs ayı sonunda silah üreticisi Rheinmetall ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış, şirket logosunun Dortmund ekibinin lisanslı ürünlerinde, stattaki reklam panolarında ve basın toplantılarında yer alacağı bildirilmişti.

 

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#Bundesliga#Borussia Dortmund#Rheinmetall

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