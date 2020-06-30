‘Dört yöneticiden biri kadın olsun’

ALMANYA’da 2016’da çıkarılan yasaya göre 2 binden fazla çalışanı olan büyük şirketlerin icra kurullarında yüzde 30 kadın olana kadar boşalan üyelerin yerine kadınların atanması zorunlu. Bu zorunluluk olumlu sonuç verdi ve birçok büyük şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi veya icra kurullarında kadınların oranı yüzde 35 artış gösterdi. ‘Kadınlar İcra Kuruluna’ adlı organizasyonun yaptığı değerlendirmelere göre borsada işlem gören 188 şirketin üçte birinin icra kurulunda en az bir kadın üye bulunuyor. Bu şirketlerin yönetim kurullarına ise tamamen erkek yöneticiler egemen. Borsada hisse senetleri satılan şirketlerin yönetim kurullu üyelerinin yüzde 90’ı erkek.

‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, şirketlerin kadınların potansiyelinden yararlanamadığını belirterek, “Birçok şirket kadınların taşıdıkları potansiyelin avantajlarından yararlanmak istemediğini gösteriyor” dedi. Şirket yönetimindeki her dört üyeden birinin kadın olması gerektiğini vurgulayan Giffey, bu kurala uymayan veya neden uymadığını gerekçelendiremeyen şirketlere yaptırımlarım uygulanacağını belirtti. “Bu alanda amacımıza ulaşmak için federal hükümette elimden geleni yapacağım” diyen Giffey’in kadın yönetici sayısını artırmak için hazırladığı yasa tasarısı henüz hükümet tarafından ele alınmadı.