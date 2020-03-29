‘Dört duvar arası’ şiddeti arttı!

ALMANYA’da aile içi şiddet konusunda alarm veren uzmanlar, bu konuda önlem alınmasını istedi. Mağdurları Koruma Birliği Başkanı Jörg Ziercke “Maalesef kötü olayların olduğunu hesaba katmalıyız. Koronavirüs insanları evde kalmaya zorluyor. Bu da evdekileri daha çok strese sokuyor. Hem maddi olarak kayba uğrama ihtimalleri hem de gelecek korkusu insanları geriyor. İnsanlar ne kadar uzun süre evde kalırsa şiddet mağduru sayısı da o kadar artıyor. Koronavirüs insanları uzun süre eve kapattı. Bu durum önemli ölçüde strese yol açıyor” dedi.

OTELLER KULLANILACAK

Uzmanların uyarılarını dikkate alan federal ve eyalet hükümetleri birtakım önlemler aldı. Federal Aile Bakanı Almanya genelinde hizmete soktuğu çağrı merkeziyle şiddet kurbanı kadınlara ve hamilelere 24 saat danışmanlık hizmeti veriyor. Kürtaj yapmak isteyen kadınlara da ek destek merkezleri kuruldu. Federal Aile Bakanı Franziska Giffey, kadın sığınma evlerinin şiddet mağdurları için yetersiz kalması durumunda otellerin de kadınların kullanımına sokulabileceğini söyledi.

ÇİN’DE ÜÇ KAT ARTTI

Saarland Üniversitesi Psikoloji ve Psikiyatri Kürsü Başkanı Tanja Michael, aile fertlerinin tüm zamanı birlikte geçirmesinin şiddet kurbanı çocukların tespitini zorlaştırdığına işaret etti. Michael “Aile içinde ne olup bittiğini görmek ve bilmek zor. Kapalı bir ortam oluşuyor. Çocukların şiddet mağduru olup olmadığını böyle durumlarda tespit etmek güçleşiyor. Koronavirüs aileleri içine kapattı. Çocuklar çok rahat şiddet mağduru olabilirler. Mağduriyetlerini anlatacak birilerini bulmaları da çok zor. Daha da kötüsü şiddetin çocuklar ve ebeveynler arasında normalleşme ihtimalinin olması. Çin’de karantina döneminde aile içi şiddet oranı üç kat arttı. Polislerden yardım isteyenlerin sayısı iki kata çıktı” dedi.

FRANSA VE DANİMARKA’DA ARTTI

Avrupa Korseyi Genel Sekreteri Pejcinovic Buric de dört duvar arasında çocukların ve kadınların hem istismar hem de şiddet kurbanı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Buriç, koronavirüs krizi sürecinde Fransa’da kadınlara yönelik aile içi şiddetin arttığını ve bu kadınların yardım istemek için imkanlarının kısıtlı olduğunu kaydetti. Buric “Telefonla yardım isteyenlerin oranı normal zamanlara göre çok daha düşük. Bu yüzden Avrupa genelinde internet üzerinden yardım talebi normal zamanlara göre çok arttı. Bu da bize saldırganların kurbanlarının telefonla yardım istemelerini engellediğini gösteriyor. Danimarka’da kadın sığınma evlerine yerleştirilenlerin sayısı koronavirüs krizi sırasında artığını gözlemledik” dedi.