MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri'Dört Büyükler'in Ahmed Kutucu yarışı
GeriAvrupa 'Dört Büyükler'in Ahmed Kutucu yarışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Haber Giriş: 16.01.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

'Dört Büyükler'in Ahmed Kutucu yarışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Dört Büyükler'in Ahmed Kutucu yarışı
Abone Olgoogle-news

Ahmed Kutucu’nun transferi için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen Ahmed Kutucu’nun transferinde son aşamaya geldi ancak genç futbolcunun oynama garantisi istemesi süreci duraklattı. Milli futbolcunun uygun maliyeti birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Ahmed Kutucu için Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi.

Dört Büyüklerin Ahmed Kutucu yarışı
Schalke 04, 20 yaşındaki futbolcu için kiralama bedeli istemiyor. Alman kulübü, satın alma opsiyonunu ise 2 milyon Euro olarak belirledi. Kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen Ahmed Kutucu’nun durumu yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Ahmet Kutucu, genç yaşına rağmen Bundesliga’da 42 maçta forma giydi. Milli futbolcu; santrfor, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle