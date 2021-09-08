‘Dördüncü dalga aşısızları vuracak’

KONUYLA ilgili açıklama yapan Wendtner, “Tıbbi ve bilimsel bir bakış açısından koronaya karşı zafer ilan etmekten çok uzak olduğumuzu açıkça kabul etmeliyiz. Bana göre hastaneler üzerinde ciddi bir yük olan pandemi, 2022’nin ilk yarısına yayılacak” dedi. Münih’teki Schwabig Hastanesi’nin başhekimi olan Clemens Wendtner, bundaki en önemli sebebin ise aşılamanın yavaşlaması olduğunu kaydetti: “Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuda hiçbir şey önemli ölçüde değişmezse, dördüncü dalganın sonbaharda büyük ölçüde artacağını, kliniklerde ve son olarak yoğun bakım ünitelerinde birçok Kovid-19 hastasına bakmak zorunda kalacağımızı varsaymak zorundayız.”

Dördüncü dalganın aşı yaptırmayanları tüm gücüyle vuracağını ve hastanelere gitmek zorunda bırakacağını belirten Wendtner, “Mevcut verilere göre bu grup insan için sürü bağışıklığı yoluyla bir koruma olmayacak. Aşı olanlar için delta varyasyonu çok büyük sorun teşkil etmeyecek. Ancak aşısızlar için Delta’nın arka planına karşı risk gerçekten çok büyük, çok yüksek hastalanma riski taşıyorlar. Bu nedenle sadece aşı önerebilirim” diye konuştu.