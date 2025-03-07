Dördü birden Müslüman oldu

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İlçede yaşayan 4 yabancı kadın, komşularının yaşantılarından, yardımsever davranışlarından etkilenince Müslüman olmak için İlçe Müftülüğü’ne başvurdu. Müftü Abdullah Eroğlu, düzenlenen ihtida töreninde kadınlara İslamiyet hakkında bilgi verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wachenfeld “Melek”, Klett “Candan”, Straub “Elif” ve Bergmann “Gül” isimlerini aldı. Kadınlara ‘İhtida Belgesi’ni veren Eroğlu, mealli Kur’an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur’an-ı Kerim meali, Temel Dini Bilgiler ile Soru ve Cevaplarla İslam ve İslam Dini kitabı ve çeşitli bilgilendirici broşürler de hediye etti.