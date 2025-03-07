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Dördü birden Müslüman oldu

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#ALMANYA#MÜSLÜMAN#AVRUPADAN HABERLER
Dördü birden Müslüman oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 14:01

Antalya’nın Manavgat ilçesinde komşularından etkilenen Almanya vatandaşı Brigitte Wachenfeld, Diana Klett, Elena Straub ile Danimarka vatandaşı Nicola Bergmann, İslamiyet’i seçti.

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İlçede yaşayan 4 yabancı kadın, komşularının yaşantılarından, yardımsever davranışlarından etkilenince Müslüman olmak için İlçe Müftülüğü’ne başvurdu. Müftü Abdullah Eroğlu, düzenlenen ihtida töreninde kadınlara İslamiyet hakkında bilgi verdi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Wachenfeld “Melek”, Klett “Candan”, Straub “Elif” ve Bergmann “Gül” isimlerini aldı. Kadınlara ‘İhtida Belgesi’ni veren Eroğlu, mealli Kur’an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Almanca Kur’an-ı Kerim meali, Temel Dini Bilgiler ile Soru ve Cevaplarla İslam ve İslam Dini kitabı ve çeşitli bilgilendirici broşürler de hediye etti.

Dördü birden Müslüman oldu


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#ALMANYA#MÜSLÜMAN#AVRUPADAN HABERLER

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