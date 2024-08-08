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Dönüşte bagajlar doldu

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#Almanya#Samsun#Alaattin Memiş
Dönüşte bagajlar doldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:39

Yıllık izinlerini baba ocağında geçiren gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne’ye doğru yola çıkmaya başladı. Türkiye’ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçiler işlemlerinin tamamlanmasını ise hüzünle bekliyor. Pasaport işlemlerinin ardından vatandaşlar yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

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SAMSUN’dan Almanya’ya dönen Alaattin Memiş, AA muhabirine, tatilin güzel geçtiğini, kısa olmasına rağmen yakınlarıyla özlem giderdiğini söyledi. Türkiye’ye sevinerek gittiklerini ancak dönüş yolunun hüzünlü olduğunu belirten Memiş, “Büyüklerimizi geride bıraktık. 34 yıldır gurbetçiyiz. İşimize bakıyoruz, orası da bir parçamız. Kaç kez gelmeyi düşündük ama nasip olmadı. Bir gün kesin dönüş yapacağız” dedi. Memiş, konuşmasında gözyaşlarını tutamadı. Tokat’tan Almanya’ya dönen Ahmet Demir ise 30 yıldır gurbette yaşadığını söyledi. Aracının bagajını yöresel ürünlerle doldurduğunu ifade eden Demir, “Domatesinden biberine varana kadar götürüyoruz. Bir süre de olsa bu şekilde özlem gideriyoruz” diye konuştu.

Dönüşte bagajlar doldu
‘TÜRKİYE’DE HER ŞEY GÜZEL’
Ankara’dan Fransa’ya dönen Soner Sevindik ise hüzünlü şekilde vatandan ayrıldıklarını söyledi. Tatilin güzel geçtiğini anlatan Sevindik, “Türkiye’de her şey güzel. Türkiye’ye girmek bile yeterli oluyor. Her zaman her şey bütçe ile ölçülmüyor. Vatan sevdalısı olmak başka bir şey. Bir Türk aracını yurt dışında gördüğümüz zaman ayrı bir gururlanıyoruz” ifadelerini kullandı. Sevindik, emekli olduktan sonra ise Türkiye’ye kesin dönüş yapacağını kaydetti.
Dönüşte bagajlar doldu

Dönüşte bagajlar doldu

Dönüşte bagajlar doldu

Dönüşte bagajlar doldu

Dönüşte bagajlar doldu




 

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#Almanya#Samsun#Alaattin Memiş

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