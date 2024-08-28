×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Dönüş yolunda feci kaza: 6 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Muzaffer Caran#İbrahim Caran
Dönüş yolunda feci kaza: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 16:09

Kütahya’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Mehmet Uygun idaresindeki 59 DT 416 plakalı otomobil ile Muzaffer Caran yönetimindeki RTCM1800 Almanya plakalı otomobil ve baba İbrahim Caran’ın kullandığı RTIC1977 Almanya plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 13’üncü kilometresinde çapıştı. Kazada, araçların ikisi takla atarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 59 DT 416 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet, eşi Neslihan ve Hasan Eren Uygun ile içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı aracın sürücüsü Muzaffer Caran ile Hatice ve Merve Caran yaralandı. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan yabancı plakalı araçların Afyonkarahisar’dan Almanya’ya dönmek için yola çıktıkları anlaşıldı.

Dönüş yolunda feci kaza: 6 yaralı

Dönüş yolunda feci kaza: 6 yaralı

Dönüş yolunda feci kaza: 6 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Muzaffer Caran#İbrahim Caran

BAKMADAN GEÇME!