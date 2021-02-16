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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 09:53 | Son Güncelleme:

Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...

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Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da donmuş kanalda iç çamaşırlarıyla kayak yapan bir kişi, buzun kırılmasıyla suya düştü.

Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla Amsterdam halkı bölgede kayak yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, Çılgın adam yorumunu yaptı.

Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...

Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...


Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...

Donmuş kanalda kayak yapıyordu... Bu bir anda kırıldı ve...

 

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