Dönerseverlere kötü haber! Menülerden çıkıyor!

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Almanya’daki fast food sektörü son yıllarda ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıya. Son üç yılda döner ve hamburger fiyatları büyük oranda yükseldi. Özellikle dana ve buzağı eti fiyatları, kesimlik hayvan sayısının azalması nedeniyle hızla artıyor. Aşağı Saksonya Tarım Odası’nın verilerine göre, 2024 yılı içinde sığır eti üretici fiyatları yüzde 15 ila yüzde 20 arasında arttı. Gıda sektöründeki fiyat artışlarının tek nedeni et sıkıntısı değil. Artan enerji ve hammadde maliyetleri de restoranları zor durumda bırakıyor.

DANA DÖNERİ MENÜDEN ÇIKARDILAR

Münih’te birçok dönerci, yüksek fiyatlar nedeniyle dana döneri menüden çıkardı. İsmini vermek istemeyen bir işletme sahibi, “Dana döneri satmaya devam etsem, fiyatını 10 Euro’ya çıkarmam gerekirdi. Kimse bunu ödemez” diyerek sadece tavuk ve hindi döner sunduklarını belirtti. Döner üreticileri bu gidişattan endişeli. Baden-Württemberg Döner Üreticileri Derneği Sözcüsü Erdoğan Koç t-online sitesine yaptığı açıklamada, “Uzmanlar, dönerin yakında 10 Euro sınırını geçeceğini tahmin ediyor” dedi.

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‘BU GERÇEKTEN ÇILGIN BİR DURUM’

Burger sektöründe de benzer bir durum yaşanıyor. McDonald’s’ın klasik hamburgerinin fiyatı 2022’de 1,29 Euro iken, üç yılda yüzde 80’lik bir artışla 2.29 Euro’ya çıktı. Big Mac gibi büyük Burger’lerin fiyatları da yüzde 30 civarında zamlandı. Almanya’da sığır sayısının son 10 yılda yüzde 17 azaldığı belirtildi. Çiftçilerin büyük bölümü, ekonomik zorluklar nedeniyle hayvancılığı bırakıyor. Tarım uzmanı Albert Hortmann-Scholten, “Bu gerçekten çılgın bir durum. Çiftliklerin kapanması ve mavi dil hastalığı nedeniyle hayvan arzı ciddi şekilde azaldı. Et fiyatları şu an yüksek olsa da tarım sektörü sürekli fiyat dalgalanmaları yaşıyor. Çiftçiler bu belirsizliği artık göze alamıyor” diye konuştu.

Ayrıca çiftçiler, artan bürokratik engellerden de şikayetçi. Hortmann-Scholten, “Her sığırın iki kulak küpesi olması gerekiyor. Biri kaybolursa yenisini sipariş etmek zorundasınız. Eğer bir denetimde eksik olduğu tespit edilirse devlet teşvikleri kesilebilir” dedi.