‘Dönerin ana vatanı Türkiye’dir’

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‘TÜRKİYE’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’ adlı makale, Selçuklular ve Osmanlı döneminde dönerle ilgili çalışmaları içeriyor. Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyüddin Efendi’nin (1521-1585) döner için yaptığı mekanizmanın çizimleri de bulunuyor. Akademik çalışmayla dönerin hangi kültüre ait olduğuna dair tartışmalara son verilmesi amaçlanıyor. Bereket Döner’in desteğiyle hazırlanan akademik çalışmanın detayları İstanbul-Şişli’de bir restoranda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tanıtıma Alman oyuncu Wilma Ellles, Orhan Kılıç ve çok sayıda iş insanı da katıldı. Akademisyenlerin hazırladığı ve Avrupa Komisyonu’na gönderilen makalede Osmanlı bilgini Takiyüddin Efendi ve ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin döner hakkında çalışmaları da bulunuyor. Dokümanlarda, dönerin Almanya’ya nasıl gittiğine de değiniliyor.

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‘AVRUPA’DA ŞUBE AÇACAĞIZ’

Avrupa Komisyonu’nun kararını beklediklerini belirten Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir şunları söyledi: “Avrupa Komisyonu’nun en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dönerin Türk lezzeti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu gerçeği doğrulayacak yüzlerce kaynak, belge ve fotoğraf bulunuyor. Almanya’nın dönerin hangi millete ve kültüre ait olduğunu öğrenmesi için fazla uzağa gitmesine de gerek yok; Frankfurt Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi’ni gezmesi yeterli. Goethe Üniversitesi’ndeki Osmanlı astronom ve mühendisi Takiyüddin Efendi’nin çizimleri bu konuda referanstır. Araştırmacılara hazırlattığımız makalede dönerin yaklaşık bin yıllık serüvenini bilimsel kanıtlarla ortaya koyduk. ‘Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’ adlı çalışmamızı Avrupa Komisyonu’na teslim edeceğiz. Döner, Türk ve Avrupa toplulukları için ayrıştırıcı bir değer değil; toplumları aynı lezzette buluşturan bir ortak değer. Hem lezzeti hem de kültürel miras boyutuyla korunmalı. Avrupa’ya gerçek Türk dönerinin lezzetini tattırmak, damaklarını fethetmek için bir Bereket Döner kuruluşu olan Döner Point markasıyla başta Almanya üzere Avrupa’nın tüm şehirlerinde şube açmayı düşünüyoruz.”

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ELLES: ‘TESCİLLENMESİNİ BEKLİYORUM’

Türkiye ve Almanya arasında dönerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda tartışmaların uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden oyuncu Wilma Elles ise “Ben hem Alman hem Türk vatandaşıyım. Dönerin hangi ülkeye ait olduğu konusundaki tartışma, Türkiye ve Almanya’nın birbirine ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Suşi Japonya’nın, pizza İtalya’nın, hamburger Amerika’nın ise döner de Türkiye’nindir. Almanlar dönerin bir çeşidini yaparak lahana eklemişler ve yanına bir sürü sos koymuşlar. Örneğin; suşi Japonya’nın fakat Amerikan usulü Philadelphia suşisi var, döner için de durum böyle. Avrupa Birliği’nden dönerin tescillenmesini bekliyorum. Almanya PR stratejisi yapmış olabilir ama döner Türkiye’nindir” dedi.