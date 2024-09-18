Dönerciye üst sınır geliyor!

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ŞEHİR merkezinde fazlasıyla dönerci, berber, otomat dükkânı ve güzellik salonu olduğuna dikkat çeken Heilbronn CDU teşkilatı, “Daha fazla mağaza çeşitliliği” sloganıyla önerisini tanıttı. CDU’lu Belediye Meclis Üyesi Christoph Trossbach, “Amacımız, mümkün olduğunca şehir merkezinde çeşitlilik oluşturmak ve geniş bir yelpazede hizmet sunmak” dedi. Mevcut işletmeler ise üst sınırdan etkilenmeyecek. CDU Stuttgart’ın kuzeyindeki bazı bölgelerde de daha önce benzer bir üst sınır talep etmişti. CDU bu doğrultuda PwC adlı denetim firmasına bir rapor hazırlattı. PwC’den Thomas Kessler, raporu tanıtırken, “Hazırladığımız rapor, şehir merkezindeki ticaret ve gastronomi yapısını hedefli bir şekilde yönlendirmek için birçok yasal aracın mevcut olduğunu gösteriyor” dedi.



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Rapora göre, bir üst sınır getirilmesi yasal olarak mümkün. Belirlenen dönerci üst sınırına ulaşıldığında gelecekte gerekirse dükkânlar boş kalacak. Bunun mümkün olduğunu ifade eden CDU Meclis Üyesi Christoph Trossbach, “İş yerlerinin boşalması kısa vadeli bir sonuç olabilir” dedi. CDU’lu belediye meclis üyesi ayrıca mülk sahiplerinin daha uzun süre yeni kiracılar aramak ve daha düşük kiraları kabul etmek zorunda kalabileceğini de kaydetti. CDU belediye meclisindeki diğer partileri de bu konudan kazanmak istiyor. Belediye Parlamento grupları ve yönetimle ilk görüşmelere başlandı. CDU, kentin yiyecek içecek ve hizmet sunumlarını kontrol etmek için bir konsept geliştirmesini istiyor. Heilbronn şehir merkezinde şu anda 20 dönerci, 18 berber, 16 tırnak-güzellik stüdyosu ve 13 cep telefonu dükkânı bulunuyor. Bu işletmeler, yaklaşık yarım kilometrekarelik bir alanda hizmet veriyor. CDU’nun bu önerisi ekim ayında belediye meclisinin gündemine alınacak.