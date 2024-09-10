Döner mercek altında!

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KUZEY Ren Vestfalya Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı döneri incelemeye alacağını duyurdu. Bakanlık sözcüsü, tüm yerel gıda denetim makamlarından bu popüler yemeğe yönelik denetimlerinin sonuçlarını bildirmelerinin istendiğini açıkladı. Bakanlık ‘döner’ ile (Drehspiess) ‘şiş döner’ arasındaki yasal farkın netlik kazandırılmasını hedefliyor. Türkiye’nin, döner için yaptığı Geleneksel Özellikli Ürün (TSG) sertifika başvurunun kabul edilmesi halinde döner üretiminin belli standartlarda yapılması gerekecek. Kullanılan yaprak et veya kıymanın yanı sıra baharatlar ve yapılış usulü de dönerin, döner olarak anılması için kriter olacak. Türkiye’de döner ağırlıklı olarak yaprak etten oluşurken Almanya’da ise genellikle kıymadan oluşuyor.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MAYIS 2025’TE

Kuzey Ren Vestfalya Tarım ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, Türkiye’nin AB’ye başvurusundan önce de eyalet bazında yapılan düzenli denetimlerle dönere yönelik daha iyi bir genel bakış elde etmeye çalıştıklarını bildirdi. Federal Gıda Bakanlığı’nın yönergelerine göre bir dönerde kıyma oranı sadece yüzde 60 olabilir. Kuzey Ren Vestfalya Tüketiciyi Koruma Bakanlığı şimdi gıda denetiminden sorumlu bölge ve bağımsız şehirlerden döner denetim ve sonuçlara ilişkin ‘temel rakamları’ istedi. Bakanlığın değerlendirme sonuçlarını Mayıs 2025’te yapması bekleniyor.