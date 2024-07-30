‘Döner güzelleştirir’

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Münih’in Giesing semtindeki ‘Django’s’ döner büfesine çalışanların ve hayranlarının alkışlarıyla gelen Söder, “Lütfen 20 döner. Parasını şef ödeyecek” diyerek siparişleri verdi. Kendisine de içinde her şey olan ve 8 Euro’ya satılan ekmek arası döner ısmarladı. Döner büfesinde buluştuğu hayranları ve diğer konuklarla uzun uzun sohbet ederken, herkesin severek yediği “döner fiyatlarına fren” çağrılarının arttığını hatırlatmayı da ihmal etmedi.

Hayranlarıyla birlikte döner yemenin keyfini çıkaran Söder, aynı zamanda kendilerine üzerinde ‘Söder Kebab’ yazılı özel olarak tasarlanmış tişörtler de hediye etti. Söder ayrıca çekilişle belirlenen 500 hayranına gönderme sözü verdiği diğer tişörtlerin yolda olduğunu da söyledi. Döner sevgisini gizlemeyen ve özellikle yıllardır tanıdığı Nürnberg Mevlana Restoranı’nın sahibi Ahmet Can’ın mekânında sık sık döner yemeye giden Söder, Türk mutfağına hayranlığını da her fırsatta vurguluyor. Söder’in bu etkinliği, sosyal medyada büyük bir etkileşim ve destek topladı, Türk mutfağına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.