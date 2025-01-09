‘Döner’ Federal Meclis’e girecek mi?

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SEÇİME katılacak 56 parti arasında 2024 yılında Frankfurt merkezli kurulan ‘Döner Partisi’ de yer aldı. Partinin resmi adı ‘Deutsche Partei für die ökonomischer Neuordnung essentieller Ressourcen’ yani ‘Temel Kaynakların Ekonomik Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi’ olarak belirtiliyor. Ancak partinin isminin Almanca kelimelerin baş harflerinden oluşan kısaltılmış hali ‘Döner Partei’ olarak kullanılıyor. Döner Partisi’nin merkezi Frankfurt olarak kayıt altına alındı. Partinin başkanlığını Nils Marx, başkan yardımcılığını ise Ake Hülsman üstleniyor. Partinin vizyonu, Almanya genelinde siyasi irade oluşumuna kalıcı etkiler yaparak Avrupa Parlamentosu (AP), Almanya Federal Meclisi, eyalet meclisleri ve yerel yönetimlerde vatandaşların temsilinde aktif rol almak olarak tanımlanıyor.

Partinin siyasi hedefleri, “Döner Partisi, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde bir partidir. Döner Partisi, Almanya Federal Cumhuriyeti genelinde, tüm eyaletlerde, tüm şehirlerde, tüm ilçelerde ve tüm belediyelerde siyasi iradenin oluşumuna kalıcı olarak etki etmek amacıyla kurulmuştur. Partinin temel ilkeleri, bir siyasi temel program çerçevesinde belirlenecektir” ifadeleriyle açıklanıyor.

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SLOGONI: ALMANYA’NIN EN LEZZETLİ PARTİSİ

Döner Partisi kurulurken bir de internet sayfası açıldı. “Almanya’nın en lezzetli partisi” sloganıyla dikkat çeken partinin internet sitesinde, Federal Meclis seçimlerine katılabilmek için destek imzaları toplanıyor. Ayrıca parti programının detayları da burada paylaşılıyor. Federal Seçim Kurulu, 14 Ocak tarihinde erken genel seçimlere katılmaya hak kazanan partilerin listesini kesinleştirip kamuoyuna duyuracak. Bakalım, Almanya’nın en sevilen fast food’u döner, siyaset arenasında ne kadar şanslı olacak?

‘DÖNER 4 EURO OLSUN’

Almanya’nın en çok tanınan ve fast food denince ilk akla gelen gıda ürünü olan döner, ülkedeki enflasyon tartışmalarının da bir parçası. Son birkaç yıl içinde fiyatı yaklaşık yüzde 70 oranında artan dönerle ilgili sorular Başbakan Olaf Scholz’a kadar iletildi. Geçen yıl vatandaşlardan gelen soruları sosyal medya üzerinden video mesajıyla yanıtlayan Başbakan Scholz, bir soru üzerine döner fiyatının neden yüksek olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı: “Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek.”

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto ise yine geçen yıl sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz’un Münih’teki temasları esnasında bir kişi, “Sevgili Scholz döner 8 Euro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 Euro olsun” demişti. Scholz ise hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrılmıştı.

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