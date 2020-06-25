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Hürriyet
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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 25.06.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

Döner fabrikasında, 17 kişide pozitif...

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Döner fabrikasında, 17 kişide pozitif...
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Almanya’da mezbahalarda patlak veren korona vakalarına bu kez bir döner fabrikası eklendi. Gütersloh’ta Tönnies, Wildeshausen’de Wiesenhof mezbahalarında çıkan korona vakalarının şokunu yaşayan Almanya’da, Duisburg yakınlarındaki Mörs’deki bir döner fabrikasında çalışanlar arasında yapılan testte 17 kişinin testi pozitif çıktı.

275 kişinin çalıştığı fabrika geçici olarak kapatıldı. Sadece birkaç çalışanın yeni gelen etleri işleyip bozulmamasını sağlamak için birkaç gün çalışacağı kaydedildi. Fabrikadaki hijyen ortamının ‘çok mükemmel’ olduğu ve çalışanların toplu evlerde kalmadığı vurgulandı. Fabrikada daha önce test yapıldı ancak kısa mesaide olan ya da izinden dönen çalışanlar yeni testten geçirilince bu vakalar ortaya çıktı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin mayıs ayında aldığı tüm mezbahalarda Kovid-19 test mecburiyeti getirmişti.

Döner fabrikasında, 17 kişide pozitif...

Döner fabrikasında, 17 kişide pozitif...

 

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